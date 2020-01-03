Ярославль нечищеный: бывший мэр подкидывает нынешнему адреса, где нужно заняться дорогами

И при Слепцове (слева), и при Волкове ярославцы ругали власть за зимнюю уборку города

Жители Ярославля закидали чиновников мэрии своими претензиями по поводу качества уборки улиц и дворов от снега.



— Ходим по снегу и лужам, а до единой дежурно-диспетчерской службы по номеру 40-40-40 нереально дозвониться, — написала мэру Ярославля на стене во «ВКонтакте» жительница города Юлия Смирнова. — Если уж открыли такую службу, так наберите диспетчеров и сделайте доступной!



Жалобы сыплются со всех районов города. И не только мэру Владимиру Волкову и его подчинённым, но и бывшему мэру (сейчас работает главой Солнечногорского района Московской области. — Прим. ред.) Владимиру Слепцову ярославцы присылают адреса, где нужно бы почистить дороги.

