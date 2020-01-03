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Ярославль нечищеный: бывший мэр подкидывает нынешнему адреса, где нужно заняться дорогами

Как Владимир Слепцов помогает чиновникам из родного города разгребать завалы

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И при Слепцове (слева), и при Волкове ярославцы ругали власть за зимнюю уборку города

И при Слепцове (слева), и при Волкове ярославцы ругали власть за зимнюю уборку города

Жители Ярославля закидали чиновников мэрии своими претензиями по поводу качества уборки улиц и дворов от снега.

— Ходим по снегу и лужам, а до единой дежурно-диспетчерской службы по номеру 40-40-40 нереально дозвониться, — написала мэру Ярославля на стене во «ВКонтакте» жительница города Юлия Смирнова. — Если уж открыли такую службу, так наберите диспетчеров и сделайте доступной!

Жалобы сыплются со всех районов города. И не только мэру Владимиру Волкову и его подчинённым, но и бывшему мэру (сейчас работает главой Солнечногорского района Московской области. — Прим. ред.) Владимиру Слепцову ярославцы присылают адреса, где нужно бы почистить дороги.

— Передал вашему мэру, — сообщает людям у себя в соцсетях Владимир Слепцов.

Владимир Слепцов переадресовывает жалобы ярославцев местному мэру&nbsp;

Владимир Слепцов переадресовывает жалобы ярославцев местному мэру 

В начале осени в Ярославле городские власти хвалились, что умеют работать так, что со снегом справятся в два счёта. А мэр города и вовсе говорил, что снегу не дают прилипать к асфальту. Всю осень и в декабре снега в городе практически не было. Но как только он выпал в январе, коммунальщики тут же показали, что город не готов к тому, что здесь может наступить зима.

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КОММЕНТАРИИ (0)

Гость
3 янв 2020 в 10:45

Такого мэра потяряли,эхххх ..

Гость
3 янв 2020 в 10:40

Судя по фото и видео, уже 30-31 декабря, почти все, господа разъехались, а уж со 2 января ,наверное ,никого в городе не осталось.Только к Рождеству теперь объявятся.