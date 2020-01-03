Куда пойти и чем заняться 3 января в Ярославле: праздничная афиша

Праздничные гулянья на Советской площади будут проходить до конца новогодних каникул

Новогодние гулянья на Советской площади в Ярославле идут полным ходом уже с 15 декабря. Правда, были проблемы с работой праздничного катка на открытом воздухе, так как он таял из-за теплой погоды. Но его уже открыли. В мэрии говорят, что теперь вся праздничная программа проходит по расписанию.



Рассказываем, как сегодня, 3 января, можно развлечься на праздничных гуляньях:

11:00–21:00. Работа ярмарочных рядов;

10:00–22:00. Массовое катание на открытом катке;

13:00–18:00. Развлекательные программы, мастер-классы в тереме Деда Мороза;

15:00–17:00. Концертно-развлекательная программа «Все в сыре», хороводные игры «Кошки-мышки»;

16:00–20:00. Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»;

17:00–19:00. Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно». Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер-групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля;

19:00–21:00. Новогодний танцпол.

Развлекать ярославцев будут все каникулы. Ранее мы публиковали полную афишу праздничных гуляний.

