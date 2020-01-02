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Правительство Ярославской области резко повысило тарифы на капремонт: сколько будем платить

Тайный подарок жителям устроили к Новому году

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О повышении тарифов ярославцев никто не предупредил

О повышении тарифов ярославцев никто не предупредил

С 1 января ярославцам сделали подарочек, о котором забыли предупредить: правительство Ярославской области повышает тарифы на капремонт. Сейчас мы платим 7,45 рубля с квадратного метра, а начнём по 7,80 рубля. 

Информация о повышении появилась лишь на некоторых домах, где жителей листовками решил предупредить региональный фонд содействия капитальному ремонту. 

Но и это ещё не всё, согласно приказу правительства области, который подписан ещё 28 июня 2019 года председателем правительства Дмитрием Степаненко, повышать тариф будут дальше и резко.

— В 2021 году установить тарифы в 8,14 рубля с квадратного метра, в 2022 — 8,51 рубля, — опубликованы цифры в документе. 

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взносы на капремонт
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КОММЕНТАРИИ (3)

Зомбо ящик
2 янв 2020 в 18:43

Всё не нажрутся не как путиноиды.