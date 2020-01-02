Правительство Ярославской области резко повысило тарифы на капремонт: сколько будем платить

С 1 января ярославцам сделали подарочек, о котором забыли предупредить: правительство Ярославской области повышает тарифы на капремонт. Сейчас мы платим 7,45 рубля с квадратного метра, а начнём по 7,80 рубля.

Информация о повышении появилась лишь на некоторых домах, где жителей листовками решил предупредить региональный фонд содействия капитальному ремонту.

Но и это ещё не всё, согласно приказу правительства области, который подписан ещё 28 июня 2019 года председателем правительства Дмитрием Степаненко, повышать тариф будут дальше и резко.