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Его всё же уволили: после месяца слухов об отставке ушёл главный гаишник Ярославской области

В связи с чем пришлось уйти Андрею Сироткину

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Сам Андрей Сироткин никак не комментировал слухи об увольнении

Сам Андрей Сироткин никак не комментировал слухи об увольнении

Слухи об увольнении главного гаишника Ярославской области Андрея Сироткина длились больше месяца. Они пошли с того дня, как стало известно о начавшейся в отношении начальника ГИБДД проверке

Вероятно, проверка началась после смертельного ДТП с пассажирским ПАЗом в Гаврилов-Ямском районе, тогда были сведения о сомнительном поведении сотрудников ГИБДД на месте аварии. Но ни сам Сироткин, ни управление органов внутренних дел ситуацию не комментировали. А накануне нового года начальник ГИБДД ушёл в отпуск, из которого не вернётся, как ему и пророчили. 

— Начальник ГИБДД УМВД полковник полиции Андрей Сироткин уволен из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Это произошло в последние дни уходящего года, — дали официальный комментарий в УМВД России по Ярославской области. 

Андрей Сироткин — полковник полиции. Родился 26 октября 1971 года в Ярославле. Государственные награды: нагрудный знак «За отличную службу МВД», медаль «За отличие в службе» III степени, медаль «За отличие в службе» II степени, нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» I степени, медаль «За доблесть в службе».

В 1994 году окончил Ярославский государственный технический университет, в 2002 году — Ярославский государственный университет, образование — высшее техническое и высшее юридическое. С ноября 1994-го по март 1995-го — госавтоинспектор в ГАИ. 1995–1996 годы — госавтоинспектор дорожного надзора. 1996–1997 годы — старший госавтоинспектор. 1997–2011 годы — замначальника УГИБДД. С июня 2011 года по настоящее время — начальник управления ГИБДД по Ярославской области.

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начальник ГИБДДОтставка
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КОММЕНТАРИИ (14)

Вячеслав
2 янв 2020 в 13:20

Я считаю Сироткина порядочным человеком. Жалко, что такие уходят.

Гость
2 янв 2020 в 14:34

Да бабки это чудо а чудо не занасило в карман мэрии

Ярославец
2 янв 2020 в 12:16

Это был последний человек в погонах чья структура пыталась навести порядок на дорогах, ГИБДД постоянноделала предписания Волковское команде за ямы и так далее! Убрали с поста ещё одну кость в горле этих бездарей!