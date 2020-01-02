Его всё же уволили: после месяца слухов об отставке ушёл главный гаишник Ярославской области

Слухи об увольнении главного гаишника Ярославской области Андрея Сироткина длились больше месяца. Они пошли с того дня, как стало известно о начавшейся в отношении начальника ГИБДД проверке.
Вероятно, проверка началась после смертельного ДТП с пассажирским ПАЗом в Гаврилов-Ямском районе, тогда были сведения о сомнительном поведении сотрудников ГИБДД на месте аварии. Но ни сам Сироткин, ни управление органов внутренних дел ситуацию не комментировали. А накануне нового года начальник ГИБДД ушёл в отпуск, из которого не вернётся, как ему и пророчили.
— Начальник ГИБДД УМВД полковник полиции Андрей Сироткин уволен из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Это произошло в последние дни уходящего года, — дали официальный комментарий в УМВД России по Ярославской области.
Андрей Сироткин — полковник полиции. Родился 26 октября 1971 года в Ярославле. Государственные награды: нагрудный знак «За отличную службу МВД», медаль «За отличие в службе» III степени, медаль «За отличие в службе» II степени, нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» I степени, медаль «За доблесть в службе».
В 1994 году окончил Ярославский государственный технический университет, в 2002 году — Ярославский государственный университет, образование — высшее техническое и высшее юридическое. С ноября 1994-го по март 1995-го — госавтоинспектор в ГАИ. 1995–1996 годы — госавтоинспектор дорожного надзора. 1996–1997 годы — старший госавтоинспектор. 1997–2011 годы — замначальника УГИБДД. С июня 2011 года по настоящее время — начальник управления ГИБДД по Ярославской области.