Его всё же уволили: после месяца слухов об отставке ушёл главный гаишник Ярославской области

Слухи об увольнении главного гаишника Ярославской области Андрея Сироткина длились больше месяца. Они пошли с того дня, как стало известно о начавшейся в отношении начальника ГИБДД проверке.

Вероятно, проверка началась после смертельного ДТП с пассажирским ПАЗом в Гаврилов-Ямском районе, тогда были сведения о сомнительном поведении сотрудников ГИБДД на месте аварии. Но ни сам Сироткин, ни управление органов внутренних дел ситуацию не комментировали. А накануне нового года начальник ГИБДД ушёл в отпуск, из которого не вернётся, как ему и пророчили.