«К сожалению, он прав». В Ярославле чиновник назвал жителей нечистоплотными: реакция соцсетей

— Ну а что, к сожалению, он прав. Если у нас индивиды умудряются до контейнеров не доносить свой мусор, которые от дома метрах в 15.

Довольно резко высказался глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин, когда увидел груды мусора на улице. Назвал людей, бросающих так мусор, нечистоплотными и ленивыми . На сайте и в нашей группе во «ВКонтакте» жители города заспорили: где чисто — там, где не мусорят, или там, где убирают? В комментарии пришли сотрудники мэрии.

Екатерина Ласточкина:



— Алексей, а некоторые еще и из окон мусор выбрасывают)



Svetlana Sergeeva:



— Бедные, несчастные наши чиновники, вечно им плохой народ попадается...



Гость:



— Мужик все по делу сказал. Сейчас будут писать, что просто нужно лучше прибираться. Угу, а вы попробуйте не гадить и увидите, как ситуация улучшится.







Евгений Билык:



— Наступают длинные праздники, и что-то подсказывает, что обычной картиной будут переполненные мусорки по всему центру. Так это бывает обычно. Всё заполнено и переполнено, но никто их в это время не убирает.



Евгений Магунов:

— Рядом с этим местом полтора жилых дома. Вопрос к офисам — нечего стоянку в офисный центр переделывать. А еще в этом здании расположен управдом Кировского района.



Вася:



— Это же надо — ума хватило найти кучу мусора и обвинить в этом горожан. А работать надо нормально, чтоб на вверенной тебе территории был порядок.



ИгЯр:

— Совершенно с ним согласен. Многие ведут себя так, как будто им все должны. Начинать наводить порядок нужно в первую очередь с себя. Дома почему-то никто не позволяет себе кидать мусор в любом углу квартиры, а в городе мусорят везде.

