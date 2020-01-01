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«К сожалению, он прав». В Ярославле чиновник назвал жителей нечистоплотными: реакция соцсетей

Александр Трудоношин резко высказался, увидев кучу мусора на улице

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Александра Трудоношина возмутило такое отношение людей к чистоте

Александра Трудоношина возмутило такое отношение людей к чистоте

Довольно резко высказался глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин, когда увидел груды мусора на улице. Назвал людей, бросающих так мусор, нечистоплотными и ленивыми. На сайте и в нашей группе во «ВКонтакте» жители города заспорили: где чисто — там, где не мусорят, или там, где убирают? В комментарии пришли сотрудники мэрии.

Алексей Жиров: 

— Ну а что, к сожалению, он прав. Если у нас индивиды умудряются до контейнеров не доносить свой мусор, которые от дома метрах в 15.

Екатерина Ласточкина: 

— Алексей, а некоторые еще и из окон мусор выбрасывают)

Svetlana Sergeeva:

— Бедные, несчастные наши чиновники, вечно им плохой народ попадается...

Гость:

— Мужик все по делу сказал. Сейчас будут писать, что просто нужно лучше прибираться. Угу, а вы попробуйте не гадить и увидите, как ситуация улучшится.


Евгений Билык:

— Наступают длинные праздники, и что-то подсказывает, что обычной картиной будут переполненные мусорки по всему центру. Так это бывает обычно. Всё заполнено и переполнено, но никто их в это время не убирает.

Евгений Магунов: 

— Рядом с этим местом полтора жилых дома. Вопрос к офисам — нечего стоянку в офисный центр переделывать. А еще в этом здании расположен управдом Кировского района.

Вася:

— Это же надо — ума хватило найти кучу мусора и обвинить в этом горожан. А работать надо нормально, чтоб на вверенной тебе территории был порядок.

ИгЯр:

— Совершенно с ним согласен. Многие ведут себя так, как будто им все должны. Начинать наводить порядок нужно в первую очередь с себя. Дома почему-то никто не позволяет себе кидать мусор в любом углу квартиры, а в городе мусорят везде.

Гость:

— Как бы и правильно всё, но как бы и складывают мусор где попало, потому что нет других мест.

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КОММЕНТАРИИ (0)

Гость
1 янв 2020 в 19:17

Рядом с нашим домом Тверицкая 64 контейнерная площадка с отдельным местом для крупного мусора. Контейнер вывозится ежедневно, а вот площадка не убирается совсем. Убирали сами - перебрасывали в контейнер, ведем долгую переписку с УК. УК мусор убирать отказывается, мотивируя тем, что это функция оператора мусора, а оператор якобы обязан очищать только контейнеры. Так что пока чиновники переводят стрелки друг на друга - мусор копится. Должны четко разграничить: кто несет ответственность = проблема решится. Так что он просто переваливает с "больной головы на здоровую", прежде чем критиковать разберитесь в своем хозяйстве!