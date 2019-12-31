В Ярославле алиментщика на Новый год отправили за решётку

Новогоднего чуда не случилось ни для ребёнка, ни для отца-алиментщика. Он не платил за содержание трёхлетнего сына, похоже, почти никогда, потому что долг перевалил за 300 тысяч рублей. Отец живёт в Данилове.

В начале декабря приставы напомнили мужчине о долге, чтобы хотя бы накануне праздников отец вспомнил про ребёнка. Но этого не случилось, и в последний день года мужчину вызвали в суд.

— Суд рассмотрел материалы дела и назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Из зала суда должник по алиментам оправился отбывать наказание, — рассказала пресс-секретарь УФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова.