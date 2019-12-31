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В Ярославле алиментщика на Новый год отправили за решётку

Праздник отцу подпортил долг в несколько сотен тысяч рублей

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Арест на 10 суток выпал на праздники

Арест на 10 суток выпал на праздники

Новогоднего чуда не случилось ни для ребёнка, ни для отца-алиментщика. Он не платил за содержание трёхлетнего сына, похоже, почти никогда, потому что долг перевалил за 300 тысяч рублей. Отец живёт в Данилове. 

В начале декабря приставы напомнили мужчине о долге, чтобы хотя бы накануне праздников отец вспомнил про ребёнка. Но этого не случилось, и в последний день года мужчину вызвали в суд. 

— Суд рассмотрел материалы дела и назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Из зала суда должник по алиментам оправился отбывать наказание, — рассказала пресс-секретарь УФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова. 

В Ярославской области всё чаще отцов-алиментщиков отправляют за решётку. Но недавно на одного мужчину подействовал арест его золотой цепочки.

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алименты
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
31 дек 2019 в 20:56

Кредиты отдавать не будем,коммуналку платить не будем,алименты не дождетесь.... Пусть сидит,надо приучать людей к ответственности.