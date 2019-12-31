Глава центральных районов назвал ярославцев ленивыми и нечистоплотными

В Ярославле чиновник назвал жителей нечистоплотными и ленивыми. Не выдержал глава двух центральных районов — Кировского и Ленинского — Александр Трудоношин. Он увидел мешки с мусором, брошенные неподалёку от кафе и фитнес-клуба на улице Большой Октябрьской, и разразился постом в соцсетях, где рассказал жителям, почему из-за их поведения район не так благоустраивается, как всем хотелось бы.

— Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! К сожалению, в самом центре нашего города нечистоплотные и ленивые граждане выбрасывают бытовой мусор в место, для этого не предназначенное, — написал Александр Трудоношин. — Администрацией еженедельно организуются работы по ликвидации этой свалки. Средства, которые могут идти на благоустройство района, уходят на вывоз мусора. Следует отметить, что Законом Ярославской области «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за размещение отходов в местах, не предусмотренных для этих целей. Давайте в новом году относиться бережнее к тому месту, в котором живем.