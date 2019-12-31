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Глава центральных районов назвал ярославцев ленивыми и нечистоплотными

За что Александр Трудоношин накинулся на жителей

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Глава Кировского и Ленинского районов не выдержал свинства&nbsp;

Глава Кировского и Ленинского районов не выдержал свинства 

В Ярославле чиновник назвал жителей нечистоплотными и ленивыми. Не выдержал глава двух центральных районов — Кировского и Ленинского — Александр Трудоношин. Он увидел мешки с мусором, брошенные неподалёку от кафе и фитнес-клуба на улице Большой Октябрьской, и разразился постом в соцсетях, где рассказал жителям, почему из-за их поведения район не так благоустраивается, как всем хотелось бы.

— Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! К сожалению, в самом центре нашего города нечистоплотные и ленивые граждане выбрасывают бытовой мусор в место, для этого не предназначенное, — написал Александр Трудоношин. — Администрацией еженедельно организуются работы по ликвидации этой свалки. Средства, которые могут идти на благоустройство района, уходят на вывоз мусора. Следует отметить, что Законом Ярославской области «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за размещение отходов в местах, не предусмотренных для этих целей. Давайте в новом году относиться бережнее к тому месту, в котором живем.

Глава районов приложил фото с разными датами, чтобы показать, что мусорка здесь всегда

Глава районов приложил фото с разными датами, чтобы показать, что мусорка здесь всегда

Мешки с отходами складывают у бетонного ограждения, где нет мусорной площадки&nbsp;

Мешки с отходами складывают у бетонного ограждения, где нет мусорной площадки 

Где бывает чисто? 

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    мусоротходынесанкционированная свалка
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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    31 дек 2019 в 20:09

    В этом случае походу мусор выкинули не жильцы. А владельцы этого фитнес клуба и рядом расположенных заведений. Что то я не у кого не видел таких огромных мешков с мусором на кухне. Так что не с местных жителей спрашивайте, а со своих подчинённых бизнесменов КОТОРЫЕ ВАМ ВЗЯТКИ ДАЮТ, дорогие НЕ уважаимые депутаты!

    Гость
    31 дек 2019 в 18:08

    ЖЕНУ УЧИ ЩИ ВАРИТЬ

    31 дек 2019 в 18:13

    Как бы и правильно всё, но как бы и складывают мусор где попало, потому что нет других мест.