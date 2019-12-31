«Не в первый раз под церковным судом»: в епархии прокомментировали скандал с отстранением священника

В Ярославской епархии прокомментировали ситуацию с отстранением от служения священника Александра Парфёнова из Ростова.
Комментарий опубликовал пресс-секретарь епархии Александр Сатомский.
- Ввиду появления ряда комментариев, связанных с данным фактом, считаю необходимым прояснить ряд обстоятельств дела, - написал отец Александр.
И разложил всю позицию поп пунткам:
1. Так как вопросы церковного судопроизводства с необходимостью затрагивают частную жизнь клириков, Епархиальное управление не считает возможным вдаваться в подробности и описывать инкриминируемые о. Александру деяния.
2. Ввиду естественной загруженности епархиальной канцелярии в дни смены Управляющего епархией, о. Александру не была своевременно вручена копия судебного решения. Безусловно, это недоработка, и сегодня копия будет вручена адресату.
3. По существу дела могу лишь заметить, что данное запрещение в священнослужении связано с не должным осуществлением о. Александром его прямых обязанностей как священника и настоятеля приходской общины. Поиск взаимосвязей между этим решением и печалованием о заключённых или иной активной общественной позицией о. Александра - чистая конспирология.
4. Столь длительный период запрета связан с тем обстоятельством, что о. Александр не первый раз оказывается под церковным судом. И в предыдущих случаях это были деяния, не делающие чести не только клирику, но и вообще христианину.
5. Запрет - дисциплинарная мера, призванная дать священнослужителю время для внутренней работы, молитвы, покаяния - для выхода из кризиса и возвращения к священнослужению. С течением времени срок несения данной покаянной практики может быть пересмотрен в сторону сокращения.
- Также хочу добавить, что считаю отца Александра прекрасным глубоким священником и христианином, молюсь о том, чтобы тот кризис, в котором он сейчас находится, и который оказался причиной временного запрещения в служении, стал для него временем трудов над внутренним человеком, непрестанно обновляемым, и он смог вернуться к служению на благо Святой Христовой Церкви! - написал Александр Сатомский.
Церковный скандал гремит в Ярославской области второй день - Ярославская и Ростовская епархия на пять лет отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения. Того самого батюшку, который выступал в защиту задержанных на митингах по «московскому делу» и боролся за сохранение горы Святой Марии. Сам он высказал свою позицию в своём открытом письме.