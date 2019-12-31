«Не в первый раз под церковным судом»: в епархии прокомментировали скандал с отстранением священника

2. Ввиду естественной загруженности епархиальной канцелярии в дни смены Управляющего епархией, о. Александру не была своевременно вручена копия судебного решения. Безусловно, это недоработка, и сегодня копия будет вручена адресату.

3. По существу дела могу лишь заметить, что данное запрещение в священнослужении связано с не должным осуществлением о. Александром его прямых обязанностей как священника и настоятеля приходской общины. Поиск взаимосвязей между этим решением и печалованием о заключённых или иной активной общественной позицией о. Александра - чистая конспирология.

4. Столь длительный период запрета связан с тем обстоятельством, что о. Александр не первый раз оказывается под церковным судом. И в предыдущих случаях это были деяния, не делающие чести не только клирику, но и вообще христианину.

5. Запрет - дисциплинарная мера, призванная дать священнослужителю время для внутренней работы, молитвы, покаяния - для выхода из кризиса и возвращения к священнослужению. С течением времени срок несения данной покаянной практики может быть пересмотрен в сторону сокращения.

