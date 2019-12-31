Бабушка и еловые веточки: пять пронзительных фото

Жоржик 31 дек 2019 в 13:34

Спросили мы бабаку , а ветки от куда ? , мужик где - то рубит , а я продаю , - а что же бабулька цена то такая и что мужичок их не сам продаёт ? - так я ведь на жалость давлю посильнее, прохожий посмотрит и купит пучок .