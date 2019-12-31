Бабушка и еловые веточки: пять пронзительных фото

В этом материале не будет большого текста. Это центр Ярославля, улица Кирова, на которой стоит бабуля с еловыми веточками. Канун Нового, 2020 года.
Фоторепортаж Саши Савельевой с улицы Кирова в Ярославле
В этом материале не будет большого текста. Это центр Ярославля, улица Кирова, на которой стоит бабуля с еловыми веточками. Канун Нового, 2020 года.
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Ничего пронзительного в этих фотках я не вижу. Бабка эта и ландышами и вербой, и тюльпанами и нарциссами круглый год торгует... Пронзительные фото - это грязные темные нечищенные улицы областного центра, где единственный источник света поздним вечером - гирлянда из соседского окна, взорвавшаяся петарда или фара проехавшей по раздолбанной дороге соседской колымаги. С наступающим вас новым годом крысы!
Спросили мы бабаку , а ветки от куда ? , мужик где - то рубит , а я продаю , - а что же бабулька цена то такая и что мужичок их не сам продаёт ? - так я ведь на жалость давлю посильнее, прохожий посмотрит и купит пучок .
Саша Савельева, зачем это? Жизнь есть жизнь и ничего не поделаешь. А тебе пора замуж и заканчивать с депрессняком.🔥