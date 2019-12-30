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Курица по-домашнему и ночная тусовка: заключённые из Ярославской области отметят Новый год

В управлении ФСИН рассказали, как пройдёт праздник по ту сторону колючей проволоки

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На Новый год готовят праздничное меню

На Новый год готовят праздничное меню

Отмечать Новый год в России любят все. Ну или почти все. Заключённые в колониях тоже не останутся без праздника. Придёт Новый год и к тем, кто сидит в следственных изоляторах.

— Сейчас идут последние приготовления к новогодним концертам, шьются костюмы и декорации, наряжаются ёлки и украшаются территории учреждений, — сообщили в управлении ФСИН по Ярославской области.

Во всех учреждениях пройдут новогодние концерты, викторины, различные тематические вечера, а также спортивно-массовые мероприятия.

В рыбинской колонии № 2 специально к празднику осужденные приготовили премьерную постановку светового шоу, которое покажут 31 декабря. В исправительной колонии № 12 пройдет новогодний концерт и праздничная викторина. В ярославской колонии № 8 в честь праздника выступит творческий коллектив Дома культуры «Гамма».

Принято в России на Новый год и поесть от души. Не сказать, что в колониях и изоляторах устроят пир, но 1 января там будут кормить по праздничному меню.

— В ярославской колонии № 8 на обед осужденным подадут суп домашний, картофельное пюре с котлетой, винегрет и свежую зелень, — рассказали в УФСИН. — В рыбинской колонии № 12 в первый день нового года на завтрак подадут омлет, в обед осужденных будет ждать борщ украинский с мясом, овощное рагу с курицей по-домашнему и витаминный салат, а ужин разнообразят винегретом с рыбой. В рыбинском следственном изоляторе № 2 приготовят гороховый суп, а на ужин овощное рагу с жареной рыбой и винегретом.

Заключённые готовятся к празднику

Заключённые готовятся к празднику


Кроме того, осужденные могут приобрести товары к празднику по своему вкусу в магазинах, расположенных на территории в учреждения.

Ну и какой же Новый год без ночной тусовки. 31 декабря отбой с 22 часов перенесут на час ночи. Заключённые будут смотреть послание президента Путина и послушают бой новогодних курантов.

Состоялось расширенное подведение итогов по проведению культурно-досуговой, спортивно-массовой, социально-профилактической работы с осужденными. По итогам 2019 года в учреждениях УФСИН России по Ярославской области прошло около 1380 культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов, в которых приняло участие более 3600 осужденных. Более 1415 осужденных, ставшими призерами и участниками мероприятий, поощрены правами начальников учреждений, из них более 270 осужденных освободились условно-досрочно, к 218 осужденным применена мера поощрения в виде замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, более 30 осужденных побывали в отпуске с выездом за пределы учреждения.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Жоржик
30 дек 2019 в 21:42

ну и почифирят