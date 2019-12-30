Курица по-домашнему и ночная тусовка: заключённые из Ярославской области отметят Новый год

Отмечать Новый год в России любят все. Ну или почти все. Заключённые в колониях тоже не останутся без праздника. Придёт Новый год и к тем, кто сидит в следственных изоляторах.



— Сейчас идут последние приготовления к новогодним концертам, шьются костюмы и декорации, наряжаются ёлки и украшаются территории учреждений, — сообщили в управлении ФСИН по Ярославской области.



Во всех учреждениях пройдут новогодние концерты, викторины, различные тематические вечера, а также спортивно-массовые мероприятия.



В рыбинской колонии № 2 специально к празднику осужденные приготовили премьерную постановку светового шоу, которое покажут 31 декабря. В исправительной колонии № 12 пройдет новогодний концерт и праздничная викторина. В ярославской колонии № 8 в честь праздника выступит творческий коллектив Дома культуры «Гамма».



Принято в России на Новый год и поесть от души. Не сказать, что в колониях и изоляторах устроят пир, но 1 января там будут кормить по праздничному меню.



— В ярославской колонии № 8 на обед осужденным подадут суп домашний, картофельное пюре с котлетой, винегрет и свежую зелень, — рассказали в УФСИН. — В рыбинской колонии № 12 в первый день нового года на завтрак подадут омлет, в обед осужденных будет ждать борщ украинский с мясом, овощное рагу с курицей по-домашнему и витаминный салат, а ужин разнообразят винегретом с рыбой. В рыбинском следственном изоляторе № 2 приготовят гороховый суп, а на ужин овощное рагу с жареной рыбой и винегретом.

