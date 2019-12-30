Епархия отстранила от священнослужения батюшку, защищавшего фигурантов «московского дела»

— Вопросы церковного судопроизводства затрагивают личную жизнь клириков, поэтому мы не обсуждаем их в медиапространстве, — объяснили в пресс службе Ярославской и Ростовской епархии. — Могу лишь заметить, что это связано с проблемами и промахами в непосредственном осуществлении отцом Александром его настоятельских обязанностей. Запрет — дисциплинарная мера, призванная помочь клирику вернуться в верное внутреннее устроение, и мы надеемся, что по истечении указанного срока отец Александр сможет вернуться к священнослужению.

Ярославская и Ростовская епархия на пять лет отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения. Того самого, который выступал в защиту задержанных на митингах по «московскому делу» и боролся за сохранение горы Святой Марии.

Сам Парфёнов говорит, что готов к диалогу, но чуть позже — нужно немного обдумать случившееся.

В указе об отстранении Парфёнова от священнослужения стоит дата — 26 декабря. В этот же день в Ярославской и Ростовской Епархии сменился митрополит. Место Пантелеимона занял митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. Указ в отношении отца Александра Парфёнова подписал бывший владыка в день ухода.



Осенью этого года Александр Парфёнов уже попадал в публичное поле. Это произошло после задержания участников митинга. Осенью этого года в интернете появилось открытое письмо священников Русской православной церкви в защиту заключенных по «московскому делу». Он вместе с другими служителями РПЦ подписал документ.



Также клирик прослыл как сильный борец за сохранение святыни в Ростовском районе Ярославской области. Он приложил все усилия, чтобы гора Святой Марии не превратилась в карьер для добычи песка. Парфёнов был категоричен и не боялся идти на конфликт с чиновниками и бизнесменами.



С отцом Александром на нашем сайте было большое интервью — мы поговорили о том, почему он променял столичную жизнь на службу в провинции и кому нужны одинокие церкви в глухих деревнях.

