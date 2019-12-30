Это прогремело на всю страну: топ-10 событий уходящего десятилетия в Ярославской области

Десятилетие было полно разных, но порой трагических событий Фото: Александра Савельева, Людмила Шабуева / Facebook.com

С 1 января у нас начнется не только новый, 2020 год, но и новое десятилетие. Серьезный рубеж, не так ли? Стоя на пороге новой десятилетки, мы решили вспомнить главные события прошедших десяти лет. Итак, топ-10 главных событий десятилетия в Ярославской области по версии 76.RU — в хронологической последовательности: 1. Строительство Успенского собора в Ярославле В 2010 году в Ярославле открыли восстановленный Успенский собор. Масштабное строительство было приурочено к 1000-летию Ярославля, которое праздновали в 2010 году. 27 августа архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл провёл первое богослужение в храме, несмотря на то что не все строительные работы еще были завершены. А 12 сентября 2010 года собор освятил патриарх.

Успенский собор распахнул свои двери для прихожан в 2010 году Фото: Александра Савельева

Храм стал самым большим в Ярославле. По высоте и объему он вдвое превысил параметры ранее существовавшего собора. Некоторые архитекторы считают, что из-за своих масштабов новый Успенский собор испортил панораму исторического центра города. Рядом с храмом планировали построить еще и 70-метровую колокольню. Однако градозащитники посчитали, что она может окончательно нарушить вид на зону ЮНЕСКО. В итоге проект так и не реализовали.

2. Ввели в строй развязки Юбилейного моста

В полную силу Юбилейный мост заработал в этом десятилетии Фото: Александра Савельева

В 2006 году был построен новый мост через Волгу, имеющий федеральное значение и получивший название «Юбилейный». А вот сооружение транспортных развязок к нему закончили только в сентябре 2010 года. Они позволили вывести поток большегрузного транспорта за пределы исторического центра и жилых районов Ярославля.

3. Новый ярославский планетарий Еще один объект, строительство которого было запланировано к 1000-летию Ярославля. Но работы затянулись — открытие произошло только 7 апреля 2011 года. В строительство самого здания и благоустройство его территории вложили около 850 миллионов рублей.

Ярославский планетарий стал одним из самых красивых в мире Фото: Александра Савельева

Планетарию было присвоено имя знаменитой ярославны — первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Необычный, оригинальный дизайн сооружения позволил ему попасть в число красивейших планетариев мира.

4. Перинатальный центр

В строительство перинатального центра вбухали 3 миллиарда рублей Фото: Александра Савельева

Областной перинатальный центр открыл свои двери пациентам 12 июля 2011 года. Первые роды здесь приняли 22 июля. На строительство было потрачено более 3 миллиардов рублей — примерно пополам из областного и федерального бюджетов. В перинатальном центре принимают наиболее сложные роды, выхаживают недоношенных детей.

5. Гибель хоккейной команды «Локомотив» Трагедия произошла 7 сентября 2011 года. Хоккеисты и тренерский штаб ярославской команды должны были лететь на игру в Минск. При взлете из аэропорта Туношна ЯК-42, на котором находились спортсмены, выкатился за пределы взлетной полосы, резко взял вверх и, не потянув такого угла подъема, накренился и в итоге рухнул на землю.

Гибель «Локомотива» стала величайшей трагедией для Ярославля и всего мира Фото: 76.RU

В авиакатастрофе погибло 44 человека — 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только один из находившихся на борту — бортинженер Александр Сизов. По официальной версии следствия, причиной авиакатастрофы стали ошибки экипажа.



6. Приход к власти и арест Евгения Урлашова

В 2012 году ярославцы выбрали мэром оппозиционера Евгения Урлашова. Его предвыборными лозунгами были «Верну город людям!», «Власть должна быть открытой!», «Против жуликов и воров!». Сам он провозгласил Ярославль столице демократии. И говорил, что собирается баллотироваться в губернаторы Ярославской области.

Мэр-оппозиционер Евгений Урлашов угодил за решетку на 12 с половиной лет Фото: Михаил Контуев

После этого в ночь на 3 июля 2013 года Урлашова задержали по подозрению в вымогательстве и получении взяток. Мэра обвиняли в том, что он требовал 14 миллионов рублей от директора фирмы «Радострой» Сергея Шмелева за заключение контракта на уборку Ярославля. Также Урлашову вменяли получение 17 миллионов рублей от директора компании «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна за содействие в передаче этой фирме контрольного пакета акций «Городского дорожного управления». 2 августа 2016 года Кировский суд Ярославля признал Урлашова виновным по обоим эпизодам. Его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы и многомиллионному штрафу.

7. Встряска Немцовым



Небывалый случай для Ярославской области. В региональную думу был избран политик федерального масштаба. Им стал Борис Немцов. Он прошел в ярославский парламент на выборах 2013 года от партии «РПР-Парнас». Кресло ярославского депутата он занял не для галочки. Исправно ходил почти на все заседания, даже купил квартиру в Ярославле за 5 миллионов.

Борис Немцов в 2013 году был избран в Ярославскую областную думу Фото: 76.RU

И прославился как главный борец с коррупцией в Ярославской области. Например, Немцов обвинил тогдашнего заместителя губернатора Александра Сенина в том, что многие контракты на поставку медикаментов в больницы региона выигрывала компания, которую возглавляет жена чиновника. Похожие обвинения он предъявил и директору департамента здравоохранения Сергею Вундервальду — якобы фирма, которой руководил его сын, выигрывала конкурсы на благоустройство и уборку территории одной из ярославских больниц. В итоге оба чиновника ушли со своих постов.

Именно депутатом Ярославской областной думы был Немцов, когда его застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года.



8. Ярославль стал столицей Золотого кольца

Ярославль стал главным городом Золотого кольца России Фото: Александра Савельева

Ярославль официально стал столицей Золотого кольца России, обойдя другие города, претендовавшие за это звание. Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на исключительные права на товарный знак «Ярославль — столица Золотого кольца» был передан городу в декабре 2016 года.

9. Пытки в ярославской колонии

Эта история вывела Ярославль в топы российских и мировых новостей. В июле 2018 года фонд «Общественный вердикт» обнародовал видеозапись избиения сотрудниками исправительной колонии № 1 заключенного Евгения Макарова. Снято видео было еще в 2017 году на регистратор одного из надзирателей.

Информацию о пытках в ярославской колонии транслировали российские и зарубежные СМИ Фото: Анна Ёлкина

А спустя год «Общественный вердикт» опубликовал еще одно видео, на котором запечатлены сцены насилия над осужденными в той же колонии в 2016 году. Истязатели Макарова арестованы, их ждет суд. По второму эпизоду идут проверки.

10. Экологические митинги

Сразу две экологические темы заставили в прошлом и этом году ярославцев выходить на митинги. В 2018 году «бомбанул» московский мусор. Власти Ярославской области заключили договор с чиновниками Подмосковья, по которому на ярославский полигон Скоково возили примерно по 500 тонн мусора в день. За это региону выделили 500 миллионов рублей. Ярославцы, большинство из которых выступили резко против таких решений, пошли на митинги.

Протестные митинги против московского мусора стали знаковыми событиями 2018 года. Фото: Александра Савельева

А 2019 год ознаменовался новой волной протеста — теперь уже против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. По мнению специалистов, производство может усугубить экологическую обстановку в бассейне Волги, повлечь гибель водных растений и живых организмов.

