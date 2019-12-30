От полумиллиона до двух миллиардов: сколько тратят города России на новогоднее украшение

Накануне Нового года мы решили посчитать финансы. А именно: узнать, во сколько обходится праздничное украшение городам России. Речь пойдёт только о тех деньгах, которые тратили из бюджетов городов.
Ярославль в этом году отличился скромностью.
— В 2019 году из средств городского бюджета на новогоднее оформление Ярославля к 2020 году было израсходовано
А как у других?
- Москва — 1,75 миллиарда рублей;
- Санкт-Петербург — около 330 миллионов рублей;
- Казань — около 100 миллионов рублей;
- Пермь — 96 миллионов рублей;
- Екатеринбург — около 60 миллионов рублей;
- Шуя (Ивановская область) — около 15 миллионов рублей;
- Вологда — около 11 миллионов рублей;
- Ростов-на-Дону — 9,7 миллиона рублей;
- Ярославль — 1,75 миллиона рублей;
- Тверь — около 1,5 миллиона рублей.