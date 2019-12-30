От полумиллиона до двух миллиардов: сколько тратят города России на новогоднее украшение

В этом году Ярославлю бесплатно достались новые украшения — в том числе эти звёзды

Накануне Нового года мы решили посчитать финансы. А именно: узнать, во сколько обходится праздничное украшение городам России. Речь пойдёт только о тех деньгах, которые тратили из бюджетов городов.

Ярославль в этом году отличился скромностью.

— В 2019 году из средств городского бюджета на новогоднее оформление Ярославля к 2020 году было израсходовано 1 750 000 рублей, — сообщили в мэрии города.

А как у других?