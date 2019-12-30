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От полумиллиона до двух миллиардов: сколько тратят города России на новогоднее украшение

Ярославль в этом списке выглядит очень экономно

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В этом году Ярославлю бесплатно достались новые украшения — в том числе эти звёзды

В этом году Ярославлю бесплатно достались новые украшения — в том числе эти звёзды

Накануне Нового года мы решили посчитать финансы. А именно: узнать, во сколько обходится праздничное украшение городам России. Речь пойдёт только о тех деньгах, которые тратили из бюджетов городов. 

Ярославль в этом году отличился скромностью.

— В 2019 году из средств городского бюджета на новогоднее оформление Ярославля к 2020 году было израсходовано 1 750 000 рублей, — сообщили в мэрии города.

А как у других? 

  • Москва — 1,75 миллиарда рублей;
  • Санкт-Петербург — около 330 миллионов рублей;
  • Казань — около 100 миллионов рублей;
  • Пермь — 96 миллионов рублей;
  • Екатеринбург — около 60 миллионов рублей;
  • Шуя (Ивановская область) — около 15 миллионов рублей;
  • Вологда — около 11 миллионов рублей;
  • Ростов-на-Дону — 9,7 миллиона рублей;
  • Ярославль — 1,75 миллиона рублей;
  • Тверь — около 1,5 миллиона рублей.

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Новый годукрашение города
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КОММЕНТАРИИ (2)

Чёткий Дед
30 дек 2019 в 15:18

Вологда удивила.