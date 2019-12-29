Осталось только два дня: астролог назвал даты, когда строить планы на 2020 год

Грядущий год - 2020 - называют високосным. И по приметам, год этот непростой, несущий тайные опасности. Особенно для тех, кто строит большие планы. Так, по крайней мере уверены астрологи, читающие судьбы по звездам. Верить ли в это? Звезды мерцают заманчиво, но они там, далеко, а мы здесь, на земле. И всё же хочется - пусть и шутки ради! - поразгадывать их тайный смысл.

В високосном году будет 366 дней вместо 365, добавится 29 февраля. Такое случается раз в четыре года.

— В високосный год нельзя начинать ничего крупного. Ремонт, смена работы, покупка недвижимости, бизнес — все это может принести убытки. Свадьба, строительство дома тоже нежелательны, — рассказала ярославский астролог Мария Сополнова.— Но существует техника: в первые или третьи сутки растущей луны, 29 или 31 декабря 2019 года, советую всем написать четкий развернутый план по всем основным сферам деятельности. Таким действием в 2020 году вы не начнете новое дело, а продолжите выполнять начатое ранее!