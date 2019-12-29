У ярославцев последний раз в этом году заберут отходы на переработку: что и когда приносить

Освободить квартиру можно будет не только от отходов, но и от ненужных вещей

У ярославцев последний раз в этом году заберут отходы на переработку. Акция «ЯрЭкомобиль» пройдёт сегодня, 29 декабря, на площади Труда с 12 до 14 часов.



Принимать будут макулатуру, стеклянные бутылки, банки, стеклобой, жесть и алюминий, тетрапак и пюрпак, пластик маркировки 1, 2, 4, 5, 6, батарейки, ртутные градусники и лампы, резиновые изделия. Можно будет сдать бытовую технику, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, диски и сложный смесовый пластик, например, детские игрушки, а также фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.