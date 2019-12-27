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Ярославский губернатор пригласил на собственную ёлку чиновников и певицу Валерию

Во сколько обошёлся этот праздник

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Валерия выступила в блестящем наряде

Валерия выступила в блестящем наряде

Сегодня в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле проходит особая новогодняя ёлка. Это праздник для чиновников или губернаторская ёлка. Туда попадают только специальным приглашениям. Гостей ждёт большой ужин и концерт. 

Вероятно, это тот самый банкет, на который правительство Ярославской области нашло около 1,5 миллиона рублей. Развлекает гостей сегодня певица Валерия. Супругу на концерте по традиции сопровождал Иосиф Пригожин.

— С наступающим, друзья! — поздравляют друг друга гости праздника. 

Организация концерта, по данным портала госзакупок, обошлась почти в миллион рублей.

Кстати, в прошлом году перед губернатором и гостями пела Лариса Долина

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губернаторский приемновогодняя ёлка
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КОММЕНТАРИИ (16)

27 дек 2019 в 22:09

Пир во время чумы.Город в разрухе,долгов на пять миллиардов,а ЭТИ временщики жируют.Мерзко это всё.

Гостья
27 дек 2019 в 21:26

Красиво жить не запретишь. Пир во время чумы.

Гость
27 дек 2019 в 22:54

Лишь бы пироги были вкусные и пыль в глаза пускать а народ и так проживет а с наглой рожей можно и притвориться чтоб запах аромота от селфи был и чтобы все видели как красиво он фотографии выклыдавает