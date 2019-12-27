Ярославский губернатор пригласил на собственную ёлку чиновников и певицу Валерию

Сегодня в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле проходит особая новогодняя ёлка. Это праздник для чиновников или губернаторская ёлка. Туда попадают только специальным приглашениям. Гостей ждёт большой ужин и концерт.

Вероятно, это тот самый банкет, на который правительство Ярославской области нашло около 1,5 миллиона рублей. Развлекает гостей сегодня певица Валерия. Супругу на концерте по традиции сопровождал Иосиф Пригожин.

— С наступающим, друзья! — поздравляют друг друга гости праздника.