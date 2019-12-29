Такой_Ярославль: 25 уютных кадров города от Саши Савельевой

Жизнь города — это моменты и люди. Улицы, по которым ходят все, и уголки, куда мало кто заглядывает. Снег, ливни, гололед, палящий зной, вечные лужи. Запах тополей и цветущего шиповника. Тишина дворов и шум проспектов. Закаты на пляже. Рассветное летнее солнце в окно в пять утра. Сонный холодный пейзаж ноябрьским утром. Суета и неспешность. Коты на капоте машины и голодная собака у входа в магазин. Ожидание своего автобуса на остановке, пробки в час пик. Негорящие фонари в твоем дворе. Праздничные лампочки в центре под Новый год... Иногда тебе в нем уютно, часто он тебя раздражает. Это твоя привычная среда, вроде ведь всё как всегда, может, в этом «как всегда» и есть свой уют.