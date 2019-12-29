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Город Фоторепортаж

#Такой_Ярославль: 25 уютных кадров города от Саши Савельевой

Выжимка из авторской рубрики фотографа 76.RU

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Посмотрели на город со всех сторон!

Посмотрели на город со всех сторон!

Жизнь города — это моменты и люди. Улицы, по которым ходят все, и уголки, куда мало кто заглядывает. Снег, ливни, гололед, палящий зной, вечные лужи. Запах тополей и цветущего шиповника. Тишина дворов и шум проспектов. Закаты на пляже. Рассветное летнее солнце в окно в пять утра. Сонный холодный пейзаж ноябрьским утром. Суета и неспешность. Коты на капоте машины и голодная собака у входа в магазин. Ожидание своего автобуса на остановке, пробки в час пик. Негорящие фонари в твоем дворе. Праздничные лампочки в центре под Новый год... Иногда тебе в нем уютно, часто он тебя раздражает. Это твоя привычная среда, вроде ведь всё как всегда, может, в этом «как всегда» и есть свой уют. 

Собрали уютные картинки Ярославля за 2019-й — те, которые в группе 76.RU во «ВКонтакте» мы публиковали под тегом #Такой_Ярославль.

Солнце в городе — это всегда хорошо

Солнце в городе — это всегда хорошо

Город — это люди

Город — это люди

Февральский закат

Февральский закат

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На Волге классно!

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Слишком много дождей было в 2019-м

В тихом дворе

В тихом дворе

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Холодный рассвет на Волге

Холодный рассвет на Волге

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Снег обязательно будет в январе

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Такой Ярославль
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КОММЕНТАРИИ (2)

29 дек 2019 в 11:48

Хорошая подборка фото,спасибо

Гость
29 дек 2019 в 10:40

Круто