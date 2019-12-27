Открытие катка, терем Деда Мороза и ярмарка: как сегодня гуляет Ярославль

Новогодние гулянья на Советской площади в Ярославле идут полным ходом уже с 15 декабря. Правда, были проблемы с работой праздничного катка на открытом воздухе, так как он таял из-за тёплой погоды. Но его уже открыли. В мэрии говорят, что теперь вся праздничная программа проходит по расписанию.



Так что после работы можно поехать не домой, а на Советскую площадь. Рассказываем, как сегодня вечером можно развлечься на праздничных гуляньях:

