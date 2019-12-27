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Открытие катка, терем Деда Мороза и ярмарка: как сегодня гуляет Ярославль

Публикуем афишу новогодних развлечений

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На улице немного подморозило, и каток на Советской площади наконец-то открылся

На улице немного подморозило, и каток на Советской площади наконец-то открылся

Новогодние гулянья на Советской площади в Ярославле идут полным ходом уже с 15 декабря. Правда, были проблемы с работой праздничного катка на открытом воздухе, так как он таял из-за тёплой погоды. Но его уже открыли. В мэрии говорят, что теперь вся праздничная программа проходит по расписанию.

Так что после работы можно поехать не домой, а на Советскую площадь. Рассказываем, как сегодня вечером можно развлечься на праздничных гуляньях:

  • 16:00–22:00. Массовое катание на открытом катке;
  • 15:00–21:00. Работа ярмарочных рядов;
  • 17:00–19:00. Развлекательные программы, мастер-классы в тереме Деда Мороза;
  • 16:00–18:00. Открытие новогодней ярмарки. Новогодний арт-экспресс «В 2020-й — без остановки»;
  • 16:00–22:00. Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–19:00. Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно». Новогодние квесты, выступление музыкальных кавергрупп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля;
  • 19:00–20:00. Новогодняя дискотека.

Новогодние гулянья будут проходить в Ярославле все каникулы. Ранее мы публиковали полную афишу праздничных развлечений.

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развлеченияотдыхНовый год
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КОММЕНТАРИИ (3)

Страдалец из Норского
27 дек 2019 в 15:18

А Тутаевское не хотят досрочно открыть?! Постараться... ну хотя бы.

Гость
27 дек 2019 в 13:51

Ярославль сегодня работает. Так на секундочку.