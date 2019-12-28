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Город Новый год 2020 в Ярославле

Игры на свежем воздухе, спортивные забавы и бесплатная дискотека: как сегодня гуляет Ярославль

Публикуем афишу новогодних развлечений

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Главным местом новогодних забав в Ярославле стала Советская площадь

Главным местом новогодних забав в Ярославле стала Советская площадь

Новогодние гулянья на Советской площади в Ярославле идут полным ходом уже с 15 декабря. Правда, были проблемы с работой праздничного катка на открытом воздухе, так как он таял из-за теплой погоды. Но его уже открыли. В мэрии говорят, что теперь вся праздничная программа проходит по расписанию.

Рассказываем, как сегодня можно развлечься на праздничных гуляньях:

  • 09:00–15:00 — матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»;
  • 10:00–15:00 — турнир по волейболу на снегу (Центральный пляж);
  • 12:00–16:00 — межрегиональный фестиваль уличных игр «Игра на все времена»;
  • 15:00–16:00 — фестиваль уличных игр (шорт-хоккей);
  • 15:45–23:00 — массовое катание на открытом катке;
  • 11:00–21:00 — работа ярмарочных рядов;
  • 12:00–18:00 — развлекательные программы, мастер-классы в тереме Деда Мороза;
  • 15:00–17:00 — «Звёздные гастроли на Советской…». Концертно-развлекательная программа. «Предновогодний флешмоб», «Снегопад театральных фантазий», музыкальные подарки и яркие творческие выступления, викторина «Весь мир — театр» и «Счастливая лотерея»;
  • 17:00–18:00 — молодежная программа «Молодо-Яро-Славно». Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер-групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля;
  • 19:00–21:00 — спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–20:00 — новогодняя дискотека.

Развлекать ярославцев будут все каникулы. Ранее мы публиковали полную афишу праздничных гуляний.

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