Игры на свежем воздухе, спортивные забавы и бесплатная дискотека: как сегодня гуляет Ярославль

Новогодние гулянья на Советской площади в Ярославле идут полным ходом уже с 15 декабря. Правда, были проблемы с работой праздничного катка на открытом воздухе, так как он таял из-за теплой погоды. Но его уже открыли. В мэрии говорят, что теперь вся праздничная программа проходит по расписанию.



Рассказываем, как сегодня можно развлечься на праздничных гуляньях:

