Игры на свежем воздухе, спортивные забавы и бесплатная дискотека: как сегодня гуляет Ярославль

Новогодние гулянья на Советской площади в Ярославле идут полным ходом уже с 15 декабря. Правда, были проблемы с работой праздничного катка на открытом воздухе, так как он таял из-за теплой погоды. Но его уже открыли. В мэрии говорят, что теперь вся праздничная программа проходит по расписанию.
Рассказываем, как сегодня можно развлечься на праздничных гуляньях:
- 09:00–15:00 — матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»;
- 10:00–15:00 — турнир по волейболу на снегу (Центральный пляж);
- 12:00–16:00 — межрегиональный фестиваль уличных игр «Игра на все времена»;
- 15:00–16:00 — фестиваль уличных игр (шорт-хоккей);
- 15:45–23:00 — массовое катание на открытом катке;
- 11:00–21:00 — работа ярмарочных рядов;
- 12:00–18:00 — развлекательные программы, мастер-классы в тереме Деда Мороза;
- 15:00–17:00 — «Звёздные гастроли на Советской…». Концертно-развлекательная программа. «Предновогодний флешмоб», «Снегопад театральных фантазий», музыкальные подарки и яркие творческие выступления, викторина «Весь мир — театр» и «Счастливая лотерея»;
- 17:00–18:00 — молодежная программа «Молодо-Яро-Славно». Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер-групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля;
- 19:00–21:00 — спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»;
- 18:00–20:00 — новогодняя дискотека.
Развлекать ярославцев будут все каникулы. Ранее мы публиковали полную афишу праздничных гуляний.