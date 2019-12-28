Ты не пройдёшь: ужасы городской среды Ярославля читатели 76.RU собрали в народный альбом

Каждый день тысячам ярославцев приходится преодолевать препятствия на своем пути Фото: читатели 76.RU

Чиновники в российских городах каждый день трудятся не покладая рук, чтобы наша жизнь с каждым днем становилась лучше. В последнее время городской среде власти уделяют много внимания — сайт мэрии Ярославля пестрит новостями про отремонтированные дороги и тротуары, установленные пандусы и тактильную плитку, появление современной разметки и новых светофоров, создание переходов и так далее.



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Мы продолжаем публиковать народный альбом под названием «Ты не пройдешь», чтобы помочь нашим доблестным властям понять, в каком направлении стоит двигаться дальше, чтобы наша прекрасная городская среда стала лучше. Даже еще лучше, чем есть сейчас.



Елена Чистякова: — Остановка «Бутрево» (деревня Бутрево в Любимском районе) стоит в темноте. Пешеходный переход тоже. Люди к остановке идут вдоль проезжей дороги в темноте. С фонариком. В 2018 году этот участок дороги от Лесных Полян ремонтировали по нацпроекту «Безопасные дороги». О какой безопасности наши чиновники говорят, если люди к остановке ходят на свой страх и риск?

LG: — Город черный как никогда. Освещения или в принципе нет, или его недостаточно. Татьяна Егорова-Новикова: — В 23 часа на улице Титова закрывается магазин и наступает непроглядная темнота.

Фото: Татьяна Егорова-Новикова

Марина Коробова: — Отличные дороги сделали в Брагино в районе жилого комплекса «Октябрь». По ним удобно и пешком ходить, и ездить на автомобиле. Смотрите фото и завидуйте.

Фото: Марина Коробова

Фото: Марина Коробова

Фото: Марина Коробова

Макс Подобедов: — Троллейбусы вам в начале следующего года обещали пустить по Тутаевскому шоссе? Да, да, смотрите — они уже поехали.

Фото: Макс Подобедов

Андрей Фролов: — Все устали от ям на дорогах. Но наша — особенная.

Фото: Андрей Фролов

Михаил Краев: — А у нас есть хороший магазин на Урицкого. Но дороги к нему нет.

Фото: Михаил Краев

Александр Кудряшов: — Дорога на Сосновой всегда была очень плохой, но после того как на нее насыпали асфальтовую крошку, она лучше не стала, только хуже.

Фото: Александр Кудряшов

Матвей Карпов: — Кирпичи и штукатурка с Семеновского мостика на Красном съезде рухнули прямо в том месте, где ездят машины и ходят люди. Чудо, что никого не прибило.

Фото: Матвей Карпов

Сергей Балабаев: — Столько шума было вокруг этой горки, ее даже Иван Ургант на Первом канале высмеял, но детям по-прежнему приходится скатываться с нее в лужу и грязь.

Фото: Сергей Балабаев

Ирина Новикова: — Возле наших домов построили новую дорогу — улицу Панина. Выглядит красиво только сама дорога, а вокруг — полная разруха.

Фото: Ирина Новикова

Олег Леонтьев: — Отправляю три фотографии из нашего славного города Рыбинск. Знак «пешеходный переход» уложили под тротуарную плитку при ремонте улицы Крестовой. Так рабочие закрыли провода под будущий светофор. Знак «уступи дорогу» раскатанный — на улице Пушкина. Там совсем недавно хотели сделать ремонт, но вместо него сделали это. Ну а на третьей фотографии просто стрелочка устала и прилегла отдохнуть.

Фото: Олег Леонтьев