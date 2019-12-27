Новогоднее украшение моста через Которосль сравнили с бокалами пива

— Едем с внучкой по Которосльной набережной. Подъезжаем со стороны гостиницы «Юбилейной» к мосту и видим красоту необыкновенную! И не сговариваясь, произнесли одновременно — пивные бокалы! Ну ведь правда же, похожи, — написал в «Фейсбуке» глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

В Ярославле мост через Которосль украсили необычными новогодними фонарями. Кому-то они напоминают фужеры с шампанским. А кому-то — пивные бокалы.

Кому-то они напомнили бокалы пива, а кому-то — фужеры с шампанским

— А Москву уже который год украшают фужерами, — пишут в соцсетях.



— От нее и перепало, — предполагают ярославцы.



Но в целом многим такая инсталляция нравится. Люди пишут, что выглядит она очень по-новогоднему.

— При выборе украшения для данной территории изначально рассматривались именно объемные элементы. Размещение подобных конструкций, действительно, было апробировано на улицах Москвы. Основная часть новых элементов, появляющихся на улицах города, приобретается за счет внебюджетных средств. По окончании празднования в случае передачи конструкций на баланс города мы берем обязательства по их обслуживанию из средств городского бюджета, — прокомментировали в агентстве по рекламе Ярославля.



А вот реального алкоголя в новогодние праздники в центре, возможно, и не будет. Мэрия издала постановление о восьмидневном сухом законе на праздники.