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Город Новый год 2020 в Ярославле

Новогоднее украшение моста через Которосль сравнили с бокалами пива

Разглядываем, на что похоже праздничное убранство Ярославля 

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Огромные светящиеся бокалы на ярославском мосту&nbsp;

Огромные светящиеся бокалы на ярославском мосту 

В Ярославле мост через Которосль украсили необычными новогодними фонарями. Кому-то они напоминают фужеры с шампанским. А кому-то — пивные бокалы.

— Едем с внучкой по Которосльной набережной. Подъезжаем со стороны гостиницы «Юбилейной» к мосту и видим красоту необыкновенную! И не сговариваясь, произнесли одновременно — пивные бокалы! Ну ведь правда же, похожи, — написал в «Фейсбуке» глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Такое украшение в Ярославле появилось впервые.

Кому-то они напомнили бокалы пива, а кому-то — фужеры с шампанским

Кому-то они напомнили бокалы пива, а кому-то — фужеры с шампанским

— А Москву уже который год украшают фужерами, — пишут в соцсетях.

— От нее и перепало, — предполагают ярославцы.

Но в целом многим такая инсталляция нравится. Люди пишут, что выглядит она очень по-новогоднему.

— При выборе украшения для данной территории изначально рассматривались именно объемные элементы. Размещение подобных конструкций, действительно, было апробировано на улицах Москвы. Основная часть новых элементов, появляющихся на улицах города, приобретается за счет внебюджетных средств. По окончании празднования в случае передачи конструкций на баланс города мы берем обязательства по их обслуживанию из средств городского бюджета, — прокомментировали в агентстве по рекламе Ярославля.

А вот реального алкоголя в новогодние праздники в центре, возможно, и не будет. Мэрия издала постановление о восьмидневном сухом законе на праздники.

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Новый годукрашенияинсталляции
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
27 дек 2019 в 10:34

На улицах темно, а оне фужеры вешают...
Что это за новость? Фуфло какое-то!

катя
27 дек 2019 в 13:07

Кто думает о бокалах IO фужерах значит бухнуть охота алкаши.

Гость
27 дек 2019 в 12:33

Очень красиво. Не нойте всепропальщики, скоро Новый год