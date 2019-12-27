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Город

Власти пообещали сделать дорогу на Осташинском кладбище: работы уже идут

Сейчас разравнивают землю и устанавливают систему водоотведения

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Дату окончания работ не озвучили&nbsp;

Дату окончания работ не озвучили 

Власти обещали сделать дорогу на Осташинском кладбище. Жители города давно на него жалуются. В октябре чиновники провели выездное совещание на Осташинском кладбище и пришли к мысли, что в такие лужи людей хоронить нельзя. Власти решили, что там нужно сделать дорогу. 


— Дорога необходима людям, чтобы у них при посещении кладбища не возникало проблем с тем, как добраться до нужного участка, — пояснил заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

В мэрии рассказали, что сейчас на территории Осташинского кладбища разравнивают землю, устанавливают систему водоотведения, чтобы во время дождей и таяния снега, вода не собиралась на дорожках у могил, также там сейчас вывозят мусор. В общем, готовятся к строительству постоянной дороги для автомобилей и пешеходов.

Однако сроки, в которые должны построить дорогу на кладбище, пока неизвестны. Неизвестно, сколько еще времени жителям придется добираться до могил родственников по дощечкам и хоронить близких в грязь.

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кладбищеремонт
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
27 дек 2019 в 08:33

Планы строить веселее, чем подводить итоги сделанного.

гость
27 дек 2019 в 08:29

Волковцы - бездари- пэтэушники, вы реально только работаете когда жители вскипают, ждем результат!!!