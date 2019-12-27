Власти пообещали сделать дорогу на Осташинском кладбище: работы уже идут

Власти обещали сделать дорогу на Осташинском кладбище. Жители города давно на него жалуются. В октябре чиновники провели выездное совещание на Осташинском кладбище и пришли к мысли, что в такие лужи людей хоронить нельзя. Власти решили, что там нужно сделать дорогу.





— Дорога необходима людям, чтобы у них при посещении кладбища не возникало проблем с тем, как добраться до нужного участка, — пояснил заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.



В мэрии рассказали, что сейчас на территории Осташинского кладбища разравнивают землю, устанавливают систему водоотведения, чтобы во время дождей и таяния снега, вода не собиралась на дорожках у могил, также там сейчас вывозят мусор. В общем, готовятся к строительству постоянной дороги для автомобилей и пешеходов.

