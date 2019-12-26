В ярославской митрополии сменили владыку: назвали причину

Владыке Вадиму (Владимиру Лазебному) 65 лет. Он родом из Белгородской области, учился в Одесской духовной семинарии, служил в Советской Армии, учился в Московской духовной академии, окончил со степенью кандидата богословия за сочинение «Реформа духовного образования в Римско-Католической Церкви в свете решений II Ватиканского Собора».

— Он подал прошение о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия, — рассказали в ярославской епархии.

Сегодня на заседании Священного Синода назначен новый Преосвященный Ярославский и Ростовский и Глава Ярославской митрополии — митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

В 1979-м пострижен в монашество. В 1980 году рукоположен во иеромонаха. С октября 1981 по август 1984 г. — клирик Всехсвятского храма в Курске.

В августе 1984 г. назначен настоятелем Александро-Невского храма в Старом Осколе. С февраля по октябрь 1985 г. — секретарь Иркутского епархиального управления. С ноября 1985 г. по июль 1988 г. — настоятель Никольского храма во Владивостоке. С июля 1988 г. по январь 1990 г. — настоятель Крестовоздвиженского храма в Иркутске.

В 1990 году избран епископом Иркутским и Читинским. В 1991 году — временно управляющий вновь образованной Магаданской и Камчатской епархией, потом — Хабаровской епархией.

Указом Святейшого Патриарха Алексия II от 25 февраля 2000 г. возведен в сан архиепископа.



В 2011 году назначен главой новообразованной Иркутской митрополии. Возведен в сан митрополита. В 2012 году — временный управляющий Саянской епархией.