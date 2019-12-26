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В этом городе дефицит благоустройства: в Ярославле целый класс малышей повели по проезжей части

В соцсетях спорят, виноваты ли учителя

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Толпу малышей провели по дороге, где ездят машины&nbsp;

Толпу малышей провели по дороге, где ездят машины 

В соцсетях обсуждают видео, которое снял житель дома на улице Пионерской в Дзержинском районе. Он увидел, как целый класс малышей педагоги вывели на проезжую часть улицы — дети шли, а мимо них проезжали машины. На этой улице движение несильное, обошлось без происшествий. Но сами кадры вызвали бурный спор в соцсетях.

— Брагино, ведут детей по проезжей части. Очевидно школьников и довольно маленьких. Безопасный обход по тротуару есть. Просто учителя не удосужились с ним ознакомиться или же просто поленились, так как по нему идти дольше, — анонимно написал сам автор видео. 

Действительно, тротуар на дороге есть, он идёт как раз вдоль жилых домов по земле, превратившись в такую погоду в непролазную грязь.

— Там нет тротуара, какие-то тропы обходные с ямами и лужами, — подтверждает Настя Карпова. 

— Тротуар есть, только если через рынок идти или через дворы. Он есть ещё рядом со зданием администрации, но там же и заканчивается, — добавила Маша Шемягина. 

— Там тротуара как такового нет. Грязь есть, тротуара нет, — добавил Николай Бурмистров.

Но многих беспокоил вопрос не столько благоустроенных тротуаров, по которым должны водить детей, сколько этичности поступка автора видео. 

— Сидят в трусах на балконе и снимают в надежде впарить своё видео в какие-нибудь новости за денежку. Убивать будут, а эти с балкона в трусах всё равно будут снимать. Насколько надо деградировать, чтобы развить инстинкт «достать телефон в первую очередь»? — возмутилась Ирина Желанова. 

— Как уже надоели авторы, которым делать нечего, как сидеть дома и снимать всякую хрень. Вот это, автор, сенсация! — возмутилась Екатерина Кутузова. 

Судя по видео, дети могли идти в сторону Дворца пионеров, который расположен неподалёку. 

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детидети на дороге
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
26 дек 2019 в 15:12

а чё дзержинку не соединили с тутаевским
щас бы проще было при ремонте

Горожанин
26 дек 2019 в 14:42

Виноват СССР, своим развалом. Спроектировали проспект Дзержинского, до Тутаевского шоссе и не доделали. Были бы, тогда и тротуары со второстепенками, а теперь... сами всё видите 😁