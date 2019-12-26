В этом городе дефицит благоустройства: в Ярославле целый класс малышей повели по проезжей части

— Брагино, ведут детей по проезжей части. Очевидно школьников и довольно маленьких. Безопасный обход по тротуару есть. Просто учителя не удосужились с ним ознакомиться или же просто поленились, так как по нему идти дольше, — анонимно написал сам автор видео.

В соцсетях обсуждают видео, которое снял житель дома на улице Пионерской в Дзержинском районе. Он увидел, как целый класс малышей педагоги вывели на проезжую часть улицы — дети шли, а мимо них проезжали машины. На этой улице движение несильное, обошлось без происшествий. Но сами кадры вызвали бурный спор в соцсетях.

Действительно, тротуар на дороге есть, он идёт как раз вдоль жилых домов по земле, превратившись в такую погоду в непролазную грязь.

— Там нет тротуара, какие-то тропы обходные с ямами и лужами, — подтверждает Настя Карпова.



— Тротуар есть, только если через рынок идти или через дворы. Он есть ещё рядом со зданием администрации, но там же и заканчивается, — добавила Маша Шемягина.

— Там тротуара как такового нет. Грязь есть, тротуара нет, — добавил Николай Бурмистров.



Но многих беспокоил вопрос не столько благоустроенных тротуаров, по которым должны водить детей, сколько этичности поступка автора видео.

— Сидят в трусах на балконе и снимают в надежде впарить своё видео в какие-нибудь новости за денежку. Убивать будут, а эти с балкона в трусах всё равно будут снимать. Насколько надо деградировать, чтобы развить инстинкт «достать телефон в первую очередь»? — возмутилась Ирина Желанова.

— Как уже надоели авторы, которым делать нечего, как сидеть дома и снимать всякую хрень. Вот это, автор, сенсация! — возмутилась Екатерина Кутузова.