«Тыры-пыры-растопыры, бэ-бэ-бэ»: топ-5 цитат ярославских чиновников, которые мы не сможем забыть

Каждый из глав — медийное лицо в своём городе Фото: Александра Савельева, Денис Добряков / Vk.com

Чиновники — люди медийные, говорят много. Иногда они говорят по делу, чуть чаще лепят абстрактные фразы из разряда «Разработана дорожная карта», «в настоящее время происходит процесс исполнения контракта» и так далее. Но бывает, что их высказывания цепляют до глубины души. Давайте вспомним, что нам наговорили наши дорогие чиновники в уходящем 2019 году. 1. «Мы не даём снегу прилипать к асфальту»



Мэр Ярославля Владимир Волков Фото: Александра Савельева

Прошлой зимой Ярославль утопал в сугробах и снежной каше. Люди бесились, а мэр Владимир Волков, похоже, и не подозревал, что жители города мучаются.



— Мы не даём снегу прилипать к асфальту, — заявил он в феврале 2019-го, но добавил. — На территории города много кто ломает ноги.

После публикации фотоколлажей с этими цитатами к редакции 76.RU даже был подан иск в суд. Но судебные разбирательства закончились, а цитаты мэра в памяти остались у сотен ярославцев.

2. «Парк появится через 3–4 года или 10 лет»



Глава территориальной администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов Фото: Владимир Муратов / Facebook.com

В мае в Ярославле заговорили о создании за Волгой большого парка с рекой и озёрами. Архитекторы разработали проект «Озёрной гривки», горожане ждали парк, да и чиновники оказались не против такого благоустройства. Планы озвучил глава Заволжского района.

— Хочется верить, что парк появится через 3–4 года или 10 лет, — заявил Андрей Мамонтов.

Позже архитекторы, работающие над большим проектом крупного парка «Озёрная гривка», приостановили работу. Это произошло из-за того, что они получили документ, где сказано, что не всю территорию, где власти обещали разбить зелёную зону отдыха, можно отдавать под парк.

3. «Тыры-пыры-растопыры, бэ-бэ-бэ»



Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель Фото: Вера Дурандина / Vk.com

В августе из-за одной цитаты чиновницы правительства Ярославской области разгорелся скандал. В интернет попала аудиозапись, как бюджетников из Данилова учили правильно разговаривать с губернатором Дмитрием Мироновым. Людям разъяснили, что при губернаторе нельзя говорить слова типа «неприглядный», а ещё не стоит писать жалобы в соцсетях публично.

— Люди будут ходить тыкать в тебя пальцем, вон он написал, какой плохой. Можно в личку написать: «Дмитрий Юрьевич, тыры-пыры-растопыры, бэ-бэ-бэ», — объяснила бюджетникам заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель.

Губернатор позже прочитал о «срежиссированной» встрече и высказал свою позицию по этому поводу.

4. «Принимают решения органы, которые принимают решения. И решения будут приняты»



Глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев Фото: Александра Савельева

В конце лета разгорелся большой бунт в Переславле-Залесском. Люди собрались в местном гайд-парке и требовали остановить передел рынка ЖКХ в их городе. Там людей насильно перевели в ненавистные им управляющие компании. Покаяться перед народом вышел глава.



— Ваши жалобы послужили хорошим катализатором, чтобы те органы, которые принимают решения, принимали решения. И эти решения будут приняты, — объяснился Валерий Асраханцев перед толпой митингующих.

Серьёзные коммунальные войны в Переславле-Залесском идут уже давно. Что-то в этой сфере там явно не так.

5. «Никакой позиции у мэрии нет. И ничего нет»



Глава Рыбинска Денис Добряков Фото: Денис Добряков / Vk.com