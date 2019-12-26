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«Тыры-пыры-растопыры, бэ-бэ-бэ»: топ-5 цитат ярославских чиновников, которые мы не сможем забыть

Самые возмутительные и нелепые высказывания тех, кто управляет нашими городами

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Каждый из глав — медийное лицо в своём городе

Каждый из глав — медийное лицо в своём городе

Чиновники — люди медийные, говорят много. Иногда они говорят по делу, чуть чаще лепят абстрактные фразы из разряда «Разработана дорожная карта», «в настоящее время происходит процесс исполнения контракта» и так далее. Но бывает, что их высказывания цепляют до глубины души.

Давайте вспомним, что нам наговорили наши дорогие чиновники в уходящем 2019 году.

1. «Мы не даём снегу прилипать к асфальту»

Мэр Ярославля Владимир Волков

Мэр Ярославля Владимир Волков

Прошлой зимой Ярославль утопал в сугробах и снежной каше. Люди бесились, а мэр Владимир Волков, похоже, и не подозревал, что жители города мучаются.

— Мы не даём снегу прилипать к асфальту, — заявил он в феврале 2019-го, но добавил. — На территории города много кто ломает ноги.

После публикации фотоколлажей с этими цитатами к редакции 76.RU даже был подан иск в суд. Но судебные разбирательства закончились, а цитаты мэра в памяти остались у сотен ярославцев.

2. «Парк появится через 3–4 года или 10 лет»

Глава территориальной администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов

Глава территориальной администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов

В мае в Ярославле заговорили о создании за Волгой большого парка с рекой и озёрами. Архитекторы разработали проект «Озёрной гривки», горожане ждали парк, да и чиновники оказались не против такого благоустройства. Планы озвучил глава Заволжского района.

— Хочется верить, что парк появится через 3–4 года или 10 лет, — заявил Андрей Мамонтов.

Позже архитекторы, работающие над большим проектом крупного парка «Озёрная гривка», приостановили работу. Это произошло из-за того, что они получили документ, где сказано, что не всю территорию, где власти обещали разбить зелёную зону отдыха, можно отдавать под парк.

3. «Тыры-пыры-растопыры, бэ-бэ-бэ»

Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель

Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель

В августе из-за одной цитаты чиновницы правительства Ярославской области разгорелся скандал. В интернет попала аудиозапись, как бюджетников из Данилова учили правильно разговаривать с губернатором Дмитрием Мироновым. Людям разъяснили, что при губернаторе нельзя говорить слова типа «неприглядный», а ещё не стоит писать жалобы в соцсетях публично.

— Люди будут ходить тыкать в тебя пальцем, вон он написал, какой плохой. Можно в личку написать: «Дмитрий Юрьевич, тыры-пыры-растопыры, бэ-бэ-бэ», — объяснила бюджетникам заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель.

Губернатор позже прочитал о «срежиссированной» встрече и высказал свою позицию по этому поводу.

4. «Принимают решения органы, которые принимают решения. И решения будут приняты»

Глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев

Глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев

В конце лета разгорелся большой бунт в Переславле-Залесском. Люди собрались в местном гайд-парке и требовали остановить передел рынка ЖКХ в их городе. Там людей насильно перевели в ненавистные им управляющие компании. Покаяться перед народом вышел глава.

— Ваши жалобы послужили хорошим катализатором, чтобы те органы, которые принимают решения, принимали решения. И эти решения будут приняты, — объяснился Валерий Асраханцев перед толпой митингующих.

Серьёзные коммунальные войны в Переславле-Залесском идут уже давно. Что-то в этой сфере там явно не так.

5. «Никакой позиции у мэрии нет. И ничего нет»

Глава Рыбинска Денис Добряков

Глава Рыбинска Денис Добряков

Примерно в это же время разволновались не на шутку и жители Рыбинска. Там епархия вздумала строить часовню в роще в микрорайоне Веретье. Местные вышли с протестом и даже пообещали устроить «второй Екатеринбург», если стройка начнётся. Тогда мы решили узнать у главы Рыбинска, что по скандальному вопросу думают в администрации.

— Никакой позиции у мэрии нет. И ничего нет,лаконично высказался Денис Добряков.

Правда, после публикации такой позиции на 76.RU у чиновника мнение появилось. Уже через несколько часов он стал писать у себя в соцсетях, что слышит людей и обязательно разберётся в этом вопросе.

Послесловие

А помните, как раньше нас веселил своими высказываниями Владимир Слепцов, когда работал на посту мэра Ярославля? Если уже забываете, то советуем перечитать это ещё раз. Такое тоже сложно забыть.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
26 дек 2019 в 12:29

Слепцов хоть и веселил своими высказываниями, но работал. И город был в порядке,и чиновники работали. А теперь только болтовня!!!

Гость
26 дек 2019 в 12:59

1-ое место у выражения "5"👍

Гость
26 дек 2019 в 13:49

До Виктора Степаныча им ДАЛЕКО! Стремятся! Размер не тот!