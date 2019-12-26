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«Ждём обратно в Ярославль»: Владимир Слепцов отличился на службе в Солнечногорске

Стало известно, за что губернатор Московской области наградил чиновника

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Владимира Слепцова с победой поздравляют и солнечногорцы, и ярославцы

Владимира Слепцова с победой поздравляют и солнечногорцы, и ярославцы

В Доме правительства Московской области состоялось заседание Высшего совета региона. На нём подвели итоги деятельности подмосковного правительства за 2019 год, отметили прорывы и особые достижения муниципальных образований. В номинации «Прорыв года» отличился Солнечногорск. Руководителя округа Владимира Слепцова наградили за созданием новой комплексной системы информирования жителей в СМИ и социальных медиа.

— Солнечногорск — победитель в номинации «Прорыв года» премии губернатора, — похвастался перед жителями Владимир Слепцов. — Благодарю Андрея Юрьевича Воробьёва за высокую оценку нашей работы, а моих коллег — за профессионализм и самоотдачу на благо жителей Солнечногорья.

В социальных сетях, где так отличился в своей работе Слепцов, к чиновнику пришли не только солнечногорцы, но и его земляки — жители Ярославля. Пишут, что ждут его дома.

— Молодец, Владимир! — поздравила его ярославна Ольга Зайцева. — Ждём, обратно в Ярославль!

Ярославец Владимир Слепцов трудовую деятельность начал в 1993 году инспектором Ленинского РОВД, с 1996 года по 2008 год работал в территориальной администрации Ленинского района мэрии города Ярославля. Прошёл путь от ведущего специалиста до главы территориальной администрации. В январе 2008 года он стал заместителем мэра города по вопросам социальной политики и культуры, а потом — замом по ЖКХ и первым заместителем мэра. В 2013 году Слепцов уехал из Ярославля и поработал на чиновничьих должностях в подмосковных Сергиевом-Посаде и Химках. В 2016-м он снова вернулся в Ярославль и занял кресло градоначальника. В 2018-м уехал работать в Солнечногорск.

На смену Владимиру Слепцову в Ярославль приехал люберецкий специалист Владимир Волков. Здесь его уже многие знали по работе на посту главы Переславля-Залесского. Этот мэр пока не смог отличиться высокими достижениями в управлении города. И комментарии жители города ему, как правило, пишут не такие лестные, как бывшему.

Слепцов или Волков: какой мэр лучше?

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    волковПодмосковьеСлепцов
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    КОММЕНТАРИИ (17)

    tina
    26 дек 2019 в 10:39

    Ярославль ему родной и он пытался его преобразить .... Это факт! Хотя не все его деяния были "по вкусу" ярославцам (например, арки), но при нем не было застоя и город менялся, была движуха..... И ярмарки на Кирова не было....

    Ося Бендер
    26 дек 2019 в 13:41

    " Ждем обратно в Ярославль" ....таких близко нельзя подпускать к управлению даже домом на окраине села . не выбирайте между очень плохим и откровенно плохим - они оба неприемлимы СЛЕПЦОВ МЫ ТЕБЯ НЕ ЖДЕМ

    ВИКТОРИЯ
    26 дек 2019 в 13:15

    Сейчас при новом мэре-город утопает в грязи,нет освещения,сокращают автобусы,сокращение денежных средств на благоустройства города,хаотичная застройка,вырубка леса,передел всего имущества!Везде одна грязь и разруха!