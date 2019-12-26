«Ждём обратно в Ярославль»: Владимир Слепцов отличился на службе в Солнечногорске

— Солнечногорск — победитель в номинации «Прорыв года» премии губернатора, — похвастался перед жителями Владимир Слепцов. — Благодарю Андрея Юрьевича Воробьёва за высокую оценку нашей работы, а моих коллег — за профессионализм и самоотдачу на благо жителей Солнечногорья.

В Доме правительства Московской области состоялось заседание Высшего совета региона. На нём подвели итоги деятельности подмосковного правительства за 2019 год, отметили прорывы и особые достижения муниципальных образований. В номинации «Прорыв года» отличился Солнечногорск. Руководителя округа Владимира Слепцова наградили за созданием новой комплексной системы информирования жителей в СМИ и социальных медиа.

В социальных сетях, где так отличился в своей работе Слепцов, к чиновнику пришли не только солнечногорцы, но и его земляки — жители Ярославля. Пишут, что ждут его дома.



— Молодец, Владимир! — поздравила его ярославна Ольга Зайцева. — Ждём, обратно в Ярославль!



Ярославец Владимир Слепцов трудовую деятельность начал в 1993 году инспектором Ленинского РОВД, с 1996 года по 2008 год работал в территориальной администрации Ленинского района мэрии города Ярославля. Прошёл путь от ведущего специалиста до главы территориальной администрации. В январе 2008 года он стал заместителем мэра города по вопросам социальной политики и культуры, а потом — замом по ЖКХ и первым заместителем мэра. В 2013 году Слепцов уехал из Ярославля и поработал на чиновничьих должностях в подмосковных Сергиевом-Посаде и Химках. В 2016-м он снова вернулся в Ярославль и занял кресло градоначальника. В 2018-м уехал работать в Солнечногорск.



На смену Владимиру Слепцову в Ярославль приехал люберецкий специалист Владимир Волков. Здесь его уже многие знали по работе на посту главы Переславля-Залесского. Этот мэр пока не смог отличиться высокими достижениями в управлении города. И комментарии жители города ему, как правило, пишут не такие лестные, как бывшему.

