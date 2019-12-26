26 декабря четверг
СЕЙЧАС -1°С
usd 61.72
eur 68.41
СЕЙЧАС -1°С
usd 61.72
eur 68.41

Все новости

Все новости
Город

Ловим на слове: мэр Ярославля пообещал заделать все ямы в городе

Какой срок назвал Владимир Волков

1 550
12 Обсудить

Поделиться

Асфальт расползается на глазах у всех — у мэра, у жителей города...

Асфальт расползается на глазах у всех — у мэра, у жителей города...

Мэр Ярославля пообещал расправиться со всеми ямами в городе. Для этого власти решили не рисковать, связываясь с недобросовестными подрядчиками, которые выигрывают аукционы на уборку и ремонт дорог, выставляя самую низкую цену за работу. 

— Мы согласовали вопрос перехода на другую систему управления предприятия «Спецавтохозяйство». Будет создано муниципальное бюджетное учреждение. Это позволит нам по муниципальному заданию направлять средства без торгов. Это не значит, что они будут идти бесконтрольно.Те же деньги, что заложены на год, и будут уходить в предприятие. И у нас есть прорывная задумка — создать на базе МБУ две-три отдельные бригады, которые будут делать ямочный ремонт. Он необходим, и закрывать его на следующий год надо полностью. Мы такую задачу ставим — на следующий год полностью закрыть все ямы в городе — своим предприятием.

На вопрос от портала 76.RU, что будет делать, если обещание сдержать не получится, мэр ответил так: «Если я сказал, а СМИ об этом написали, то на следующий год деваться-то некуда».

Будет ли публичное обещание действеннее предписаний ГИБДД в адрес мэрии, проверим теперь через год.

Верите, что Владимир Волков сдержит обещание?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 3
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 2
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    ремонт дорогВладимир Волков
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (12)

    Inna
    26 дек 2019 в 07:42

    Дороги сразу надо делать качественно, и не надо потом будет ямы заделывать. Но вам же это не выгодно

    Гость
    26 дек 2019 в 06:40

    Путин тоже в 2008 говорил, что пенсионный возраст не поднимут пока он у власти. Видимо все Владимиры сказочные персонажи

    Гость
    26 дек 2019 в 09:46

    Господа журналисты. Ну когда в ваших вопросах к любым ответственным товарищам, будет про стоимость (бюджет ) проектов и источниках финансирования? Ну с теми же ямами. Пусть тогда озвучат приблизительный объём работ в квадратных метрах, цену работ за квадратный метр и самое главное- предполагаемую общую стоимость работ.Далее, как это соотносится с ближайшими торгами на ямочный ремонт, о которых говорят, и сроками его действия?