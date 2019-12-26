Ловим на слове: мэр Ярославля пообещал заделать все ямы в городе

Мэр Ярославля пообещал расправиться со всеми ямами в городе. Для этого власти решили не рисковать, связываясь с недобросовестными подрядчиками, которые выигрывают аукционы на уборку и ремонт дорог, выставляя самую низкую цену за работу.

— Мы согласовали вопрос перехода на другую систему управления предприятия «Спецавтохозяйство». Будет создано муниципальное бюджетное учреждение. Это позволит нам по муниципальному заданию направлять средства без торгов. Это не значит, что они будут идти бесконтрольно.Те же деньги, что заложены на год, и будут уходить в предприятие. И у нас есть прорывная задумка — создать на базе МБУ две-три отдельные бригады, которые будут делать ямочный ремонт. Он необходим, и закрывать его на следующий год надо полностью. Мы такую задачу ставим — на следующий год полностью закрыть все ямы в городе — своим предприятием.