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«Всё на соплях держится»: мэр Ярославля рассказал, почему в городе темно и когда это кончится

Владимир Волков назвал конкретные сроки обновления уличного освещения

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Мэр видит свет в конце 2021 года&nbsp;

Мэр видит свет в конце 2021 года 

Сегодня на встрече с главными редакторами СМИ в Ярославле мэр города Владимир Волков рассказал об обновлении системы уличного освещения. Почти каждый вечер в соцсетях появляются посты-жалобы на темноту на дорогах. Глава города уверен — проблема возникла не в этом году.

— На протяжении 12 лет системой энергообеспечения города никто не занимался. В нарушение законодательства документы по осветительным приборам, по фонарям, по кабелям, подстанциям были переданы в 2010 году. Хотя на тот момент уже была проблема, от которой тогда избавился мэр, работавший в то время. И с тех пор никто никогда не вкладывал средства в развитие осветительных приборов. Мы дошли сейчас до такого момента, когда провода обрываются под собственным весом. Мы заходим на подстанцию, на которой нет даже замка. На проводочках все. А там рубильники 80-х годов, их никто никогда не менял. На соплях все держится. Страшно смотреть, — рассказал Владимир Волков. — А это система, которая должна обновляться, модернизироваться каждый год. 

И выразил надежду, что с нового года МРСК заберет по контракту всё городское обслуживание.

— Лампы, которые у нас горят, неэффективны, тратят много электроэнергии. Мы переплачиваем — город платит 250–300 миллионов за электричество. Эту систему надо модернизировать, как сделали города, которые начали замену освещения. Тогда мы сэкономим и будем платить уже около 150 миллионов. За 2020–2021 год мы должны поменять все оборудование. С середины 2020-го будем модернизировать систему уличного освещения. В городе будет качественное, более яркое освещение. 

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темнотамэрВладимир Волков
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
25 дек 2019 в 21:40

Всё берёт пример с кремлёвского дедушки-главное с важным и деловым видом заявить- в следующем году будет ещё лучше,чем в этом.Ну а дела?Ну разумеется сделать всё наоборот от обещанного.Самый главный вопрос-сколько от этого освещения города может прилипнуть к рукам.Причём само освещение как раз можно и не делать.Главное выделить и освоить средства.

Славик
25 дек 2019 в 21:38

Учись у главного клоуна- Это 90-е виноваты!

Гость
25 дек 2019 в 21:35

Системой освещения никто не занимался, дорогами никто тоже давно не занимался, снег зимой давно не чистят, деревья высаживали давно и за их состоянием никто не смотрит, дома обветшали....... Это можно продолжать до бесконечности. А за что, спрашивается, тогда получали деньги Волончунас, Урлашов, Нечаев, Малютин, Слепцов.....? Никто ни чем в городе не занимался! Весёлая команда высокооплачиваемых тружеников.