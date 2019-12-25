«Всё на соплях держится»: мэр Ярославля рассказал, почему в городе темно и когда это кончится

Сегодня на встрече с главными редакторами СМИ в Ярославле мэр города Владимир Волков рассказал об обновлении системы уличного освещения. Почти каждый вечер в соцсетях появляются посты-жалобы на темноту на дорогах. Глава города уверен — проблема возникла не в этом году.

— На протяжении 12 лет системой энергообеспечения города никто не занимался. В нарушение законодательства документы по осветительным приборам, по фонарям, по кабелям, подстанциям были переданы в 2010 году. Хотя на тот момент уже была проблема, от которой тогда избавился мэр, работавший в то время. И с тех пор никто никогда не вкладывал средства в развитие осветительных приборов. Мы дошли сейчас до такого момента, когда провода обрываются под собственным весом. Мы заходим на подстанцию, на которой нет даже замка. На проводочках все. А там рубильники 80-х годов, их никто никогда не менял. На соплях все держится. Страшно смотреть, — рассказал Владимир Волков. — А это система, которая должна обновляться, модернизироваться каждый год.