Не каждый день: как будет работать Почта в зимние каникулы

В праздники на почту можно будет попасть

В новогодние каникулы жизнь города не остановится. В Ярославле можно будет дождаться посылку или получить пенсию в отделениях почты, у которых график работы не сильно изменится.

Так, в городах и крупных населённых пунктах почта не будет работать 1,2 и 7 января.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.



— Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, — уточнили пресс-службе Почты России.