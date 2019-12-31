31 декабря вторник
СЕЙЧАС +2°С
usd 61.91
eur 69.34
СЕЙЧАС +2°С
usd 61.91
eur 69.34

Все новости

Все новости
Город

Не каждый день: как будет работать Почта в зимние каникулы

Публикуем график в Ярославле

604
Обсудить

Поделиться

В праздники на почту можно будет попасть&nbsp;

В праздники на почту можно будет попасть 

В новогодние каникулы жизнь города не остановится. В Ярославле можно будет дождаться посылку или получить пенсию в отделениях почты, у которых график работы не сильно изменится. 

Так, в городах и крупных населённых пунктах почта не будет работать 1,2 и 7 января. 

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

— Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, — уточнили  пресс-службе Почты России. 

Сегодня, 31 декабря, отделения почты работают в сокращённом режиме. 

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

«Почта России»новогодние каникулы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!