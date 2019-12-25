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Ярославцы будут меньше платить за вывоз мусора

С 1 января правительство понизило тарифы «Хартии»

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Ярославцы смогут меньше платить за вывоз мусора

Ярославцы смогут меньше платить за вывоз мусора

В Ярославской области с 1 января снизится плата за вывоз мусора. Для жителей многоквартирных домов она составит 93,54 вместо 95,68 рубля с человека, для частного сектора — 106,01 вместо 108,43 рубля.

— Снижение тарифа на оказание услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами связано в том числе со снижением тарифов на захоронение отходов для организаций, экслуатирующих полигоны твердых коммунальных отходов. Тарифы указанных организаций являются составной частью тарифа регионального оператора, — пояснили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

В правительстве заверили, что установленный тариф не изменится в течение всего следующего года.

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мусортариф
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
25 дек 2019 в 17:55

Хоть бы не позорились, подняли на 20, снизили на 2,14

Гость
25 дек 2019 в 16:32

заживём

гроздь
25 дек 2019 в 16:26

Эмммм. А мы за площадь платим а не за количество живущих.