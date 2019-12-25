Ярославцы будут меньше платить за вывоз мусора

В Ярославской области с 1 января снизится плата за вывоз мусора. Для жителей многоквартирных домов она составит 93,54 вместо 95,68 рубля с человека, для частного сектора — 106,01 вместо 108,43 рубля.



— Снижение тарифа на оказание услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами связано в том числе со снижением тарифов на захоронение отходов для организаций, экслуатирующих полигоны твердых коммунальных отходов. Тарифы указанных организаций являются составной частью тарифа регионального оператора, — пояснили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

