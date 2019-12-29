Спасали жизни, забыв про страх. Герои года: 14 историй, от которых дрогнет сердце

Этих людей по праву можно назвать героями 2019 года Фото: Помощь бездомным животным / Vk.com, Александра Савельева, Станислав Мавренков

Уходящий год запомнится нам историями, в которых совершенно разные люди показали, что надо всегда оставаться отзывчивыми к чужим бедам. Предлагаем вместе вспомнить тех, кого по праву можно назвать героями 2019 года.

Эти люди не смогли пройти мимо чужой беды: забыв про страх, бросались в огонь и в ледяную воду, чтобы спасти жизни совершенно незнакомых людей, сломя голову в ночи бежали перекрывать газ, чтобы уберечь от взрыва целый дом, заступались за женщин, помогали дедушкам, переживали за животных и не могли сдержать слёз, когда спасти не получалось.

Участковый спас на пожаре двух человек

Ещё в армии Сергей научился ничего не бояться и действовать по обстановке Фото: УМВД России по Ярославской области

Тот пожар запомнится жителям Пятёрки надолго — посреди ночи пламя вспыхнуло в доме на улице Свердлова. Пожар, оставивший без крыши над головой весь дом, спровоцировала банальная ревность: хозяин дома поджёг своего друга, приревновав к нему жену. 46-летнему Алексею Веселову вынесли приговор. Казалось бы, на этом история закончилось — виновный отбывает срок, родные погибшего на пожаре мужчины потихоньку приходят в себя. Но мы нашли человека, который всё это время был в тени, но без которого эта история могла бы закончиться совсем иначе. На пожаре 27 июня прошлого года был простой участковый Ленинского района Сергей Вовк. Не растерявшись, он бросился в полыхающий дом и спас людей.

— В тот вечер я возвращался с напарницей со школьного выпускного, — рассказал Сергей. — Вдруг из-за угла выбегает мужчина с криками: «Помогите!» Я тут же побежал за ним. Вижу — пожар в двухэтажном каменном доме. Я забежал в подъезд, а там куча народу с пустыми вёдрами и тряпками, валил дым, и вообще не пройти. Вышел на улицу, смотрю — по углам дома торчат выступы. Я скинул вещи, чтоб не мешали, и забрался по стене на балкон второго этажа. Попал в комнату, а затем в коридор. Слышу, что рядом кто-то кашляет. Нагнулся, так как внизу дыма не так много. Вижу, передо мной стоит женщина и у неё горят ноги. Я сдёрнул с неё горящую одежду и повёл в сторону ванной комнаты, подальше от пламени. Вместе с ней спас ещё одного мужчину.



Летом 2019 года Сергея наградили медалью «За смелость и спасение». Ярославец вместе с мамой бросился спасать дома соседей от пожара

Имам-шамиль Алиев отстаивал не только свой дом Фото: Имам-шамиль Алиев, «Подслушано в Ярославле»

После страшного пожара на Родниковой улице, который произошёл в Ярославле в мае, в соцсетях много обсуждали и осуждали зевак, столпившихся около дома и смотревших на пожар, как на развлечение. Но нашлись и те, кто бросил все, чтобы избежать большей беды.

Сосед жителей горевшего дома Имам-шамиль Алиев одним из первых бросился на помощь. Вместе со своей мамой.

— Мать держала женщину, обливала лицо (мама медик, в чувства приводила её, пока едет скорая), — рассказал Имам. — У нас окна лопнули и чуть пластик расплавился, у соседей сайдинг весь расплавился, и у третьего дома тоже все окна лопнули и гараж сгорел.

Когда у соседей случился пожар, Имам гулял с дочкой.

— Брат позвонил мне, я дочку в руки и бегом. У нас шланг поливочный — вот из него и поливали. Жар был ужасный, не подойти за 15 метров. Соседей, у которых сайдинг плавился, не было дома. Вот мы и пытались лить и на их стену, чтобы не полыхнуло. Потом спасатели приехали, весь забор вскрыли. Все тушили как могли, пожарные просто красавцы — под крышу лезли в самый огонь, там же крыша могла обвалиться, а они прямо там тушили.



Хозяйка дома после пожара попала в больницу, но все остались живы.

Прохожий спас хозяев дома от огня

Дом сгорел как щепка Фото: телеканал «Рыбинск-40»

Ещё один случай произошёл в Рыбинске. Загорелся жилой дом в частном секторе. На место приехали две пожарные машины. Полыхало так, что дым был виден на другой стороне Волги. Очевидцы пожара утверждают, что жильцов дома спас прохожий.

— Он спас жильцов дома (мужчину и женщину). Увидел огонь, бросился в дом и вытащил людей, — пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» Нина Демидова. Спасли дом от взрыва газа



Саша и Стас оказались рядом с домом Фото: Александр Федоров, Станислав Мавренков

Ночью 13 февраля жилец дома № 77 на проспекте Фрунзе открыл все газовые конфорки на кухне, вышел, запер квартиру и ушёл. Кухня стала заполняться газом. Дом мирно спал. Можно было бы сказать, что ангел-хранитель уберег многоэтажку от взрыва газа (хватило бы зажжённой спички для мощного хлопка). Но силы небесные тут всё-таки ни при чём. Если бы не геройский поступок 21-летнего Стаса Мавренкова, неизвестно, чем бы всё закончилось. Но Стас был не один. Всё это время в его тени находился второй герой — сотрудник МЧС, 20-летний Александр Суханов. Александр был вместе со Стасом. Вот что он вспоминает про тот вечер:



— Мы были в магазине, зашел мужчина, попросил сигарету и вышел. Мы вышли спустя пару минут. Смотрим: он лежит на крыльце, как будто не в себе. Мы спрашиваем, что случилось. А он говорит: «Если хотите помочь, вот, держите». И швыряет нам ключи. Говорит, что оставил дома включённый газ. Мы ни на секунду не сомневались, шутка это или нет. Побежали сразу. Ведь с такими вещами не шутят, — рассказывает Александр.

Дальше всё произошло очень быстро. Друзья почти сразу отыскали дом и забежали в подъезд. Там уже отчётливо чувствовался запах газа. Ребята зашли в квартиру к человеку, что дал им ключи. Там от газа уже было не продохнуть. Все четыре конфорки на плите были открыты.

— Мы распахнули окно, балкон в комнате, закрыли все конфорки. На месте уже были газовщики. Соседи, видимо, почувствовали запах и вызвали. Когда газовщики закончили работу и сказали, что опасности нет, мы пошли назад к магазину. Там уже полицейские были, допрашивали мужчину. А он плакал, когда с ними разговаривал, — рассказал Александр.



Мужчина спас детей, провалившихся под лёд

Леонид Мельников вытащил из пруда двоих мальчишек на коньках, провалившихся под лед Фото: Александра Савельева, предоставлено «Ярославльводоканалом»

Ярославца Леонида Мельникова в соцсетях называют героем, красавчиком и молодцом. И это заслуженно. В выходные он помог двум детям, провалившимся под лед на пруду в парке Судостроителей. — Я гулял в парке с семьей. Увидел, что на пруду двое парнишек 12–14 лет провалились под лед. Это произошло примерно на расстоянии 7–10 метров от берега. Воды в том месте было детям чуть выше пояса, но выбраться самостоятельно они не могли, звали на помощь и держались руками за кромку льда. Я дополз к ним по льду, протянул руку и вытащил сначала одного, потом второго, — говорит Леонид.

По словам мужчины, вокруг были еще люди, но на помощь ребятам кроме него никто не кинулся. После того, как дети оказались на берегу, сам Леонид пошел дальше, а мальчишки побежали домой.

За спасение ребят мужчине вручили благодарность. Судебный пристав спас мужчину, разбившего голову

Первую помощь Андрей Демченко оказал так профессионально, что это оценили медики Фото: УФССП по Ярославской области

Судебный пристав спас мужчину, который внезапно упал посреди улицы. Всё произошло в сентябре в Дзержинском районе Ярославля.



Пристав Андрей Демченко делал обход, когда увидел, что перед ним запнулся и упал прохожий. Мужчина ударился так, что разбил голову.

— Андрей Андреевич до приезда сотрудников скорой помощи своевременно и профессионально оказал доврачебную помощь, обработав и перебинтовав раны. Это подтвердили и прибывшие медики, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Пострадавшего отправили в больницу, а его дочь написала благодарность Андрею Демченко, не оставившему в беде её отца.

Водитель автобуса бросила рейс, чтобы спасти дедушку

Галина Евдокимова работает водителем автобуса семь с половиной лет Фото: Галина Евдокимова / Ok.ru

Галина — водитель на городском предприятии ПАТП-1. В один из июньских дней она работала на маршруте № 33, ехала в сторону ПАТП по Московскому проспекту. На конечной в автобус зашёл дедушка, как оказалось, ему нужно было в областную больницу — это другая конечная остановка по маршруту. — Дедушка сел у меня в Крестах. Я так поняла, что он сел не в ту сторону. Говорит, мне в областную больницу надо быстрее. Говорю ему, сидите, всё равно не уедете отсюда уже ни на чем, — вспоминает этот случай Галина. — Я смотрю, старый человек, не очень понимает, не совсем ориентируется в пространстве. Он к себе всё какой-то пакет прижимал. Я его посадила в автобус, там сели наши работники, кондукторы, попросила за ним последить.



Проехав несколько остановок, пенсионер вышел у автовокзала и неуверенно пошёл в обратную сторону.

— Я за ним в зеркало следила. Я же знала, что ему в областную нужно. Вышла и побежала за ним. А он говорит: «Мне плохо, я не доеду», — продолжает Галина Евдокимова. — Я увидела, из него трубка в пакет ведёт, там контейнер, видимо. К нам люди уже стали подходить, отвели его на лавочку, вызвали скорую и сразу позвонили в областную больницу, сообщили о дедушке. Я вообще не понимаю, как человек в таком возрасте и состоянии один куда-то ехал.

За те десять минут, пока водитель выходила из автобуса, никто из пассажиров не возмущался простоем, все люди в салоне с пониманием отнеслись к ситуации. А через несколько дней Галину сняли с рейса и вызвали в мэрию, где ей вручили благодарность и телевизор.

Подросток спас незнакомую женщину от грабителя

Алексею и его родителям вручили благодарственные письма Фото: «Росгвардия Ярославль» / Vk.com

В Ярославле 16-летний Алексей Дроздов спас от преступника женщину.

Вечером 3 февраля во дворе дома на улице Гоголя костромич напал на 34-летнюю женщину. Он ударил ей по голове пустой бутылкой и пытался вырвать из рук сумочку. В это время Алексей проходил мимо, он услышал звук разбившегося стекла и женский крик. Парень оттолкнул грабителя, когда тот начал убегать, побежал за ним. Алексей догнал мужчину и повалил на землю. Грабитель пытался душить Лёшу, но он сумел не только вывернуться, но и удержать взрослого мужчину до приезда наряда полиции.

Алексея и его родителей наградили следователи и Росгвардия. Молодой ярославец спас девушку от изнасилования



Всё случилось поздним вечером в темноте Фото: Александра Савельева

В Красноперекопском районе Ярославля 12 августа напали на девушку. Точнее, попытались. И дело кончилось бы плохо, если бы не молодой ярославец, отбивший девушку у нападавшего.

О поступке сына рассказала его мама.

— Старший сын лично спас девочку от изнасилования. Сказал, что даже на какие-то размышления не было времени. Просто когда услышал крики девушки, сразу же побежал, — рассказала Ольга Бодунова.

Девушке около 16–17 лет. К сожалению, лица нападавшего разглядеть не удалось, но историей уже занялась полиция.

Дети спасли собаку со льда

Собака бегала по тонкому льду Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Пса увидели на брагинских прудах — хаски расхаживала по тонкому апрельскому льду около берега. Дети заметили собаку и подошли к ней.

— Спасали собачку 2–3 часа. Собаченька не могла выбраться, но дети были неравнодушны, не смогли пройти мимо, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

Кто-то посчитал, что собака не особо-то и старалась спастись, расхаживая по льду. Но дети старались — протягивали ей палки.

— Рисковали, конечно, — обсуждают поступок детей в соцсетях.

В итоге собаку вытащили на берег и даже накормили.

Ярославец спас сбитую на трассе собаку

Мужчина привез спасённого пса в ветклинику Сыктывкара Фото: Помощь бездомным животным / Vk.com

Ярославец отправился в командировку в Сыктывкар. На трассе в 150 километрах от города он заметил припорошенную снегом собаку. Сбитый пёс лежал у дороги в неестественной позе и был ещё жив. Андрей не смог оставить собаку умирать — снял с себя куртку, завернул в неё пса и забрал в машину. Приехав в Сыктывкар, мужчина отнёс собаку в ближайшую ветклинику.

— Рентген показал перелом передней лапы, — написали волонтёры в группе «Помощь бездомным животным» в соцсети «ВКонтакте». — Пёс долго пролежал на трассе, потому что на повреждённой лапе уже начала формироваться костная ткань.

Собаке сделали экстренную операцию.

— Мы гордимся такими людьми! — написали в группе помощи животным. — Андрей спас собаку в заснеженном городе, и девочка обрела друга в его лице.

Вынес детей на руках из горящего дома

Олег поступил как герой Фото: Александра Савельева

Одно из самых страшных происшествий в Ярославской прошлого года произошло 16 октября в Ростове. В доме на Ленинской, 13 пожар унёс жизни семи человек. Мы делали репортаж с места происшествия, и на одном из снимков местные жители узнали Олега Ковалева. Выяснилось, что Олег был одним из тех, кто бросился на помощь в горящий дом. — Он вытащил девочек со второго этажа. Оказалось, поздно: они надышались угарным газом так, что даже животики у них вздулись, — рассказала местная жительница. — Он плакал из-за того, что вытащил девочек слишком поздно, что не успел их спасти. У него истерика была дикая. Девочек вытащил, и они ещё дышали, думал, что их ещё можно спасти, но когда приехала скорая, сказали, что уже слишком поздно. Говорят, что девочки умирали у него на руках. Знаю Олега с первого класса и очень сильно за него переживаю. Он хороший человек.

Сам мужчина получил во время пожара ожоги — его руки перебинтованы...

— Он плакал и всё повторял: «Какие дети маленькие...», — вспоминает фотограф Саша Савельева, сделавшая это фото.

К сожалению, спасти не удалось не только детей. Всего в огне погибли семь человек — двое взрослых и пятеро ребятишек. Пожар в доме в Ростове начался под утро 19 октября. Огонь вспыхнул на втором этаже. Без крова остались все жильцы дома. Быстро выяснилось — это был поджог. Поджигателя нашли и допросили. 37-летний Александр Комаров признался, что был пьян в ту ночь. Мужчине грозит пожизненное.

Дедушке, у которого в пожаре сгорела челюсть, бесплатно сделали новые зубы



Дедушка больше всего переживал из-за утерянных в огне зубов Фото: предоставлено Марией Малковой

После трагедии в Ростове жители Ярославской области стали по возможности помогать пострадавшим. Один из пострадавших — пожилой мужчина Михаил Махов. В огне у него сгорели искусственные зубы. Дедушка очень переживал из-за этого, когда лежал в больнице. Узнав об этом, стоматолог из Ярославля Мария Малкова решила помочь дедуле. И бесплатно восстановила ему зубы.

— Вчера дедушка приходил на последнюю поправку, его дочка договорилась, что остальное помогут сделать врачи из Ростова. Чувствует себя более-менее хорошо, доволен. Разговаривать сложновато, потому что слышит плохо. Немножко в шоке от того, что появились зубы. Но так-то все хорошо. Сказал, что наконец-то покушает, — рассказала Мария.

Ярославец на уазике бесплатно чистил город



Ярославец не смог спокойно смотреть на страдания соседей, пробирающихся по сугробам Фото: Даниил Цилинко