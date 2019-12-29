Спасали жизни, забыв про страх. Герои года: 14 историй, от которых дрогнет сердце

Уходящий год запомнится нам историями, в которых совершенно разные люди показали, что надо всегда оставаться отзывчивыми к чужим бедам. Предлагаем вместе вспомнить тех, кого по праву можно назвать героями 2019 года.
Эти люди не смогли пройти мимо чужой беды: забыв про страх, бросались в огонь и в ледяную воду, чтобы спасти жизни совершенно незнакомых людей, сломя голову в ночи бежали перекрывать газ, чтобы уберечь от взрыва целый дом, заступались за женщин, помогали дедушкам, переживали за животных и не могли сдержать слёз, когда спасти не получалось.
Участковый спас на пожаре двух человек
Тот пожар запомнится жителям Пятёрки надолго — посреди ночи пламя вспыхнуло в доме на улице Свердлова. Пожар, оставивший без крыши над головой весь дом, спровоцировала банальная ревность: хозяин дома поджёг своего друга, приревновав к нему жену. 46-летнему Алексею Веселову вынесли приговор. Казалось бы, на этом история закончилось — виновный отбывает срок, родные погибшего на пожаре мужчины потихоньку приходят в себя. Но мы нашли человека, который всё это время был в тени, но без которого эта история могла бы закончиться совсем иначе. На пожаре 27 июня прошлого года был простой участковый Ленинского района Сергей Вовк. Не растерявшись, он бросился в полыхающий дом и спас людей.
— В тот вечер я возвращался с напарницей со школьного выпускного, — рассказал Сергей. — Вдруг из-за угла выбегает мужчина с криками: «Помогите!» Я тут же побежал за ним. Вижу — пожар в двухэтажном каменном доме. Я забежал в подъезд, а там куча народу с пустыми вёдрами и тряпками, валил дым, и вообще не пройти. Вышел на улицу, смотрю — по углам дома торчат выступы. Я скинул вещи, чтоб не мешали, и забрался по стене на балкон второго этажа. Попал в комнату, а затем в коридор. Слышу, что рядом кто-то кашляет. Нагнулся, так как внизу дыма не так много. Вижу, передо мной стоит женщина и у неё горят ноги. Я сдёрнул с неё горящую одежду и повёл в сторону ванной комнаты, подальше от пламени. Вместе с ней спас ещё одного мужчину.
Летом 2019 года Сергея наградили медалью «За смелость и спасение».
Ярославец вместе с мамой бросился спасать дома соседей от пожара
После страшного пожара на Родниковой улице, который произошёл в Ярославле в мае, в соцсетях много обсуждали и осуждали зевак, столпившихся около дома и смотревших на пожар, как на развлечение. Но нашлись и те, кто бросил все, чтобы избежать большей беды.
Сосед жителей горевшего дома Имам-шамиль Алиев одним из первых бросился на помощь. Вместе со своей мамой.
— Мать держала женщину, обливала лицо (мама медик, в чувства приводила её, пока едет скорая), — рассказал Имам. — У нас окна лопнули и чуть пластик расплавился, у соседей сайдинг весь расплавился, и у третьего дома тоже все окна лопнули и гараж сгорел.
Когда у соседей случился пожар, Имам гулял с дочкой.
— Брат позвонил мне, я дочку в руки и бегом. У нас шланг поливочный — вот из него и поливали. Жар был ужасный, не подойти за 15 метров. Соседей, у которых сайдинг плавился, не было дома. Вот мы и пытались лить и на их стену, чтобы не полыхнуло. Потом спасатели приехали, весь забор вскрыли. Все тушили как могли, пожарные просто красавцы — под крышу лезли в самый огонь, там же крыша могла обвалиться, а они прямо там тушили.
Хозяйка дома после пожара попала в больницу, но все остались живы.
Прохожий спас хозяев дома от огня
Ещё один случай произошёл в Рыбинске. Загорелся жилой дом в частном секторе. На место приехали две пожарные машины. Полыхало так, что дым был виден на другой стороне Волги.
Очевидцы пожара утверждают, что жильцов дома спас прохожий.
— Он спас жильцов дома (мужчину и женщину). Увидел огонь, бросился в дом и вытащил людей, — пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» Нина Демидова.
Спасли дом от взрыва газа
Ночью 13 февраля жилец дома № 77 на проспекте Фрунзе открыл все газовые конфорки на кухне, вышел, запер квартиру и ушёл. Кухня стала заполняться газом. Дом мирно спал. Можно было бы сказать, что ангел-хранитель уберег многоэтажку от взрыва газа (хватило бы зажжённой спички для мощного хлопка). Но силы небесные тут всё-таки ни при чём. Если бы не геройский поступок 21-летнего Стаса Мавренкова, неизвестно, чем бы всё закончилось.
Но Стас был не один. Всё это время в его тени находился второй герой — сотрудник МЧС, 20-летний Александр Суханов. Александр был вместе со Стасом. Вот что он вспоминает про тот вечер:
— Мы были в магазине, зашел мужчина, попросил сигарету и вышел. Мы вышли спустя пару минут. Смотрим: он лежит на крыльце, как будто не в себе. Мы спрашиваем, что случилось. А он говорит: «Если хотите помочь, вот, держите». И швыряет нам ключи. Говорит, что оставил дома включённый газ. Мы ни на секунду не сомневались, шутка это или нет. Побежали сразу. Ведь с такими вещами не шутят, — рассказывает Александр.
Дальше всё произошло очень быстро. Друзья почти сразу отыскали дом и забежали в подъезд. Там уже отчётливо чувствовался запах газа. Ребята зашли в квартиру к человеку, что дал им ключи. Там от газа уже было не продохнуть. Все четыре конфорки на плите были открыты.
— Мы распахнули окно, балкон в комнате, закрыли все конфорки. На месте уже были газовщики. Соседи, видимо, почувствовали запах и вызвали. Когда газовщики закончили работу и сказали, что опасности нет, мы пошли назад к магазину. Там уже полицейские были, допрашивали мужчину. А он плакал, когда с ними разговаривал, — рассказал Александр.
Мужчина спас детей, провалившихся под лёд
Ярославца Леонида Мельникова в соцсетях называют героем, красавчиком и молодцом. И это заслуженно. В выходные он помог двум детям, провалившимся под лед на пруду в парке Судостроителей.
— Я гулял в парке с семьей. Увидел, что на пруду двое парнишек 12–14 лет провалились под лед. Это произошло примерно на расстоянии 7–10 метров от берега. Воды в том месте было детям чуть выше пояса, но выбраться самостоятельно они не могли, звали на помощь и держались руками за кромку льда. Я дополз к ним по льду, протянул руку и вытащил сначала одного, потом второго, — говорит Леонид.
По словам мужчины, вокруг были еще люди, но на помощь ребятам кроме него никто не кинулся. После того, как дети оказались на берегу, сам Леонид пошел дальше, а мальчишки побежали домой.
За спасение ребят мужчине вручили благодарность.
Судебный пристав спас мужчину, разбившего голову
Судебный пристав спас мужчину, который внезапно упал посреди улицы. Всё произошло в сентябре в Дзержинском районе Ярославля.
Пристав Андрей Демченко делал обход, когда увидел, что перед ним запнулся и упал прохожий. Мужчина ударился так, что разбил голову.
— Андрей Андреевич до приезда сотрудников скорой помощи своевременно и профессионально оказал доврачебную помощь, обработав и перебинтовав раны. Это подтвердили и прибывшие медики, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.
Пострадавшего отправили в больницу, а его дочь написала благодарность Андрею Демченко, не оставившему в беде её отца.
Водитель автобуса бросила рейс, чтобы спасти дедушку
Галина — водитель на городском предприятии ПАТП-1. В один из июньских дней она работала на маршруте № 33, ехала в сторону ПАТП по Московскому проспекту. На конечной в автобус зашёл дедушка, как оказалось, ему нужно было в областную больницу — это другая конечная остановка по маршруту.
— Дедушка сел у меня в Крестах. Я так поняла, что он сел не в ту сторону. Говорит, мне в областную больницу надо быстрее. Говорю ему, сидите, всё равно не уедете отсюда уже ни на чем, — вспоминает этот случай Галина. — Я смотрю, старый человек, не очень понимает, не совсем ориентируется в пространстве. Он к себе всё какой-то пакет прижимал. Я его посадила в автобус, там сели наши работники, кондукторы, попросила за ним последить.
Проехав несколько остановок, пенсионер вышел у автовокзала и неуверенно пошёл в обратную сторону.
— Я за ним в зеркало следила. Я же знала, что ему в областную нужно. Вышла и побежала за ним. А он говорит: «Мне плохо, я не доеду», — продолжает Галина Евдокимова. — Я увидела, из него трубка в пакет ведёт, там контейнер, видимо. К нам люди уже стали подходить, отвели его на лавочку, вызвали скорую и сразу позвонили в областную больницу, сообщили о дедушке. Я вообще не понимаю, как человек в таком возрасте и состоянии один куда-то ехал.
За те десять минут, пока водитель выходила из автобуса, никто из пассажиров не возмущался простоем, все люди в салоне с пониманием отнеслись к ситуации. А через несколько дней Галину сняли с рейса и вызвали в мэрию, где ей вручили благодарность и телевизор.
Подросток спас незнакомую женщину от грабителя
В Ярославле 16-летний Алексей Дроздов спас от преступника женщину.
Вечером 3 февраля во дворе дома на улице Гоголя костромич напал на 34-летнюю женщину. Он ударил ей по голове пустой бутылкой и пытался вырвать из рук сумочку. В это время Алексей проходил мимо, он услышал звук разбившегося стекла и женский крик. Парень оттолкнул грабителя, когда тот начал убегать, побежал за ним. Алексей догнал мужчину и повалил на землю. Грабитель пытался душить Лёшу, но он сумел не только вывернуться, но и удержать взрослого мужчину до приезда наряда полиции.
Алексея и его родителей наградили следователи и Росгвардия.
Молодой ярославец спас девушку от изнасилования
В Красноперекопском районе Ярославля 12 августа напали на девушку. Точнее, попытались. И дело кончилось бы плохо, если бы не молодой ярославец, отбивший девушку у нападавшего.
О поступке сына рассказала его мама.
— Старший сын лично спас девочку от изнасилования. Сказал, что даже на какие-то размышления не было времени. Просто когда услышал крики девушки, сразу же побежал, — рассказала Ольга Бодунова.
Девушке около 16–17 лет. К сожалению, лица нападавшего разглядеть не удалось, но историей уже занялась полиция.
Дети спасли собаку со льда
Пса увидели на брагинских прудах — хаски расхаживала по тонкому апрельскому льду около берега. Дети заметили собаку и подошли к ней.
— Спасали собачку 2–3 часа. Собаченька не могла выбраться, но дети были неравнодушны, не смогли пройти мимо, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».
Кто-то посчитал, что собака не особо-то и старалась спастись, расхаживая по льду. Но дети старались — протягивали ей палки.
— Рисковали, конечно, — обсуждают поступок детей в соцсетях.
В итоге собаку вытащили на берег и даже накормили.
Ярославец спас сбитую на трассе собаку
Ярославец отправился в командировку в Сыктывкар. На трассе в 150 километрах от города он заметил припорошенную снегом собаку. Сбитый пёс лежал у дороги в неестественной позе и был ещё жив. Андрей не смог оставить собаку умирать — снял с себя куртку, завернул в неё пса и забрал в машину. Приехав в Сыктывкар, мужчина отнёс собаку в ближайшую ветклинику.
— Рентген показал перелом передней лапы, — написали волонтёры в группе «Помощь бездомным животным» в соцсети «ВКонтакте». — Пёс долго пролежал на трассе, потому что на повреждённой лапе уже начала формироваться костная ткань.
Собаке сделали экстренную операцию.
— Мы гордимся такими людьми! — написали в группе помощи животным. — Андрей спас собаку в заснеженном городе, и девочка обрела друга в его лице.
Вынес детей на руках из горящего дома
Одно из самых страшных происшествий в Ярославской прошлого года произошло 16 октября в Ростове. В доме на Ленинской, 13 пожар унёс жизни семи человек. Мы делали репортаж с места происшествия, и на одном из снимков местные жители узнали Олега Ковалева. Выяснилось, что Олег был одним из тех, кто бросился на помощь в горящий дом.
— Он вытащил девочек со второго этажа. Оказалось, поздно: они надышались угарным газом так, что даже животики у них вздулись, — рассказала местная жительница. — Он плакал из-за того, что вытащил девочек слишком поздно, что не успел их спасти. У него истерика была дикая. Девочек вытащил, и они ещё дышали, думал, что их ещё можно спасти, но когда приехала скорая, сказали, что уже слишком поздно. Говорят, что девочки умирали у него на руках. Знаю Олега с первого класса и очень сильно за него переживаю. Он хороший человек.
Сам мужчина получил во время пожара ожоги — его руки перебинтованы...
— Он плакал и всё повторял: «Какие дети маленькие...», — вспоминает фотограф Саша Савельева, сделавшая это фото.
К сожалению, спасти не удалось не только детей. Всего в огне погибли семь человек — двое взрослых и пятеро ребятишек. Пожар в доме в Ростове начался под утро 19 октября. Огонь вспыхнул на втором этаже. Без крова остались все жильцы дома. Быстро выяснилось — это был поджог. Поджигателя нашли и допросили. 37-летний Александр Комаров признался, что был пьян в ту ночь. Мужчине грозит пожизненное.
Дедушке, у которого в пожаре сгорела челюсть, бесплатно сделали новые зубы
После трагедии в Ростове жители Ярославской области стали по возможности помогать пострадавшим. Один из пострадавших — пожилой мужчина Михаил Махов. В огне у него сгорели искусственные зубы. Дедушка очень переживал из-за этого, когда лежал в больнице.
Узнав об этом, стоматолог из Ярославля Мария Малкова решила помочь дедуле. И бесплатно восстановила ему зубы.
— Вчера дедушка приходил на последнюю поправку, его дочка договорилась, что остальное помогут сделать врачи из Ростова. Чувствует себя более-менее хорошо, доволен. Разговаривать сложновато, потому что слышит плохо. Немножко в шоке от того, что появились зубы. Но так-то все хорошо. Сказал, что наконец-то покушает, — рассказала Мария.
Ярославец на уазике бесплатно чистил город
Прошлой зимой снег стал настоящим испытанием для ярославцев. Даниил Цилинко долго смотрел на страдания соседей, продирающихся сквозь сугробы. Сам мужчина ездит на уазике и особо не знает проблем. А потому решил помочь и другим: нацепил отвал на машину и поехал расчищать дворы. Сперва Даниил удивил жителей двора на улице Кудрявцева, расчистил подход к школе № 74.
— Красавец! Хороший пример для многих! — поддержал Евгений Биринцев ярославца в соцсетях.
— Пример для нашего мэра, — уточнил Серёжа Жулин.
Но на этом мужчина не остановился, стал собирать заказы и выезжать чистить подъезды к детским садам, школам, больницам.