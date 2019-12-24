Ярославль стал одним из худших городов России по качеству управления. В мэрии не согласны

— Некоторые города сильно ухудшили свои позиции. Самые плохие показатели у Архангельска, второй снизу — Владивосток, третий — Ярославль, — рассказали авторы исследования. — Наряду с общей умеренно негативной тенденцией обращает на себя внимание и рост различий в результатах для разных городов, свидетельствующий о крайне различающейся эффективности муниципальной власти в России.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг эффективности управления городов с апреля по декабрь 2019 года. Ярославль попал в тройку аутсайдеров, опустившись с прошлого года сразу на 19 пунктов.

В мэрии Ярославля пообещали внимательно изучить данные этого рейтинга, но сомневаются в компетентности специалистов АПЭК.



— В настоящий момент на российском рынке исследований социально-экономической и общественно-политической жизни России присутствует довольно большое количество различных компаний и организаций, который проводят всевозможные исследования и составляют рейтинги, — отметили в пресс-службе мэрии Ярославля. — В своей работе мы стараемся опираться на исследования серьёзных исследовательских и научных институтов, которые завоевали свое доверие многолетним добросовестным трудом и непререкаемым авторитетом.



Чиновники также привели данные исследования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации за 2019 год, где Ярославль по уровню управления ОМСУ занимает 19-ю строчку рейтинга среди 78 городов России.



В десятке аутсайдеров рейтинга оказались Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград. В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск.

