Родители делают это по ночам: топ поделок в детский сад, которые больше похожи на шедевры

Каждый год, а то и не по разу в год миллионы родителей объединяет одно — все они, склонившись вечерами над столом, мастерят поделки в детские сады (на школьную ёлку, в кружок танцев и так далее). И ярославцы в этом деле преуспели так, что многие поделки похожи на шедевры и вполне могли бы продаваться в какой-нибудь сувенирной лавочке.

Подборка новогодних поделок, которые создавали родители вместе с детьми к наступающему празднику.