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Город Новый год 2020 в Ярославле

Родители делают это по ночам: топ поделок в детский сад, которые больше похожи на шедевры

Ярославцы показали, какую красоту создают со своими детьми

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Многие миниатюры могли бы продаваться как сувениры&nbsp;

Многие миниатюры могли бы продаваться как сувениры 

Каждый год, а то и не по разу в год миллионы родителей объединяет одно — все они, склонившись вечерами над столом, мастерят поделки в детские сады (на школьную ёлку, в кружок танцев и так далее). И ярославцы в этом деле преуспели так, что многие поделки похожи на шедевры и вполне могли бы продаваться в какой-нибудь сувенирной лавочке. 

Подборка новогодних поделок, которые создавали родители вместе с детьми к наступающему празднику. 

Целая сказка в одном месте&nbsp;

Целая сказка в одном месте 

Милые снеговики&nbsp;

Милые снеговики 

Яркая игрушка на ёлку&nbsp;

Яркая игрушка на ёлку 

Панно из того, что дома было

Панно из того, что дома было

У некоторых родителей выходит не хуже, чем у художников!&nbsp;

У некоторых родителей выходит не хуже, чем у художников! 

Наверняка эта поделка была одной из самых красивых в группе/классе&nbsp;

Наверняка эта поделка была одной из самых красивых в группе/классе 

Напомним, в Ярославле временно закрыли каток на Советской площади.

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детский садНовый год
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
24 дек 2019 в 12:36

то то мой малыш будет доволен!кем работаю?лётчик я..

Гость
24 дек 2019 в 12:35

...по ночам?что бы после выспаться на работе...доктор, а это ваша поделка?нет?операционной сестры?

гость
24 дек 2019 в 12:04

Читатели же тупые с первой публикации не увидели и не поняли.