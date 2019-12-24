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Город Новый год 2020 в Ярославле

Жители Мышкина попросили Владимира Путина приехать в их город

Зачем в Ярославской области ждут президента

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Жители Ярославской области ждут президента&nbsp;

Жители Ярославской области ждут президента 

Жители Ярославской области написали письмо Владимиру Путину с просьбой приехать в их город. Президента ждут в Мышкине в 2020 году. Причину для этого нашли в том, что следующий год по календарю — год Металлической Крысы (Мыши). 

— Просим вас рассмотреть возможность учредить Мышкин туристической столицей России на 2020-й, — говорится в письме от жителей. — Приглашаем принять участие в торжествах в честь Дня города и фестиваля мыши 11 июля 2020 года. 

В письме жители рассказывают про свой город, называя его провинциальной столицей музеев. И похвастались, что на каждого жителя города в Мышкине приходится 20 туристов, в Париже, например, 16. Убедит ли это президента заехать в маленький город на Волге — сложно сказать. Само послание подписали 75 человек. Всего в городе проживает около шести тысяч жителей. 

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Владимир ПутинМышкин
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
24 дек 2019 в 12:59

Оооооо!!!— " великие васюки ! "

Гость
24 дек 2019 в 12:47

Я бы на его месте отказался ну или годик повременил...ну нафига.. слухи там разные пойдут,да и не удобно как то в отчёты о визитах вписывать...это ж целое покаление мышкинцев после не разберётся.. и город могут переименовать..согласно восточному календарю...ну не думают люди о большой политике...

Гость
24 дек 2019 в 12:40

ага,в год "стальной крысы",это блин даже обидно как то, подтекст цензура не усматривает?