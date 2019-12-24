Жители Мышкина попросили Владимира Путина приехать в их город

Жители Ярославской области написали письмо Владимиру Путину с просьбой приехать в их город. Президента ждут в Мышкине в 2020 году. Причину для этого нашли в том, что следующий год по календарю — год Металлической Крысы (Мыши).

— Просим вас рассмотреть возможность учредить Мышкин туристической столицей России на 2020-й, — говорится в письме от жителей. — Приглашаем принять участие в торжествах в честь Дня города и фестиваля мыши 11 июля 2020 года.

В письме жители рассказывают про свой город, называя его провинциальной столицей музеев. И похвастались, что на каждого жителя города в Мышкине приходится 20 туристов, в Париже, например, 16. Убедит ли это президента заехать в маленький город на Волге — сложно сказать. Само послание подписали 75 человек. Всего в городе проживает около шести тысяч жителей.