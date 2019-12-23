Мать мальчика, которого отец сажал на цепь, признали невиновной

Мать 13-летнего подростка, которого отец сажал на цепь, признали невиновной. Эта история тянется с 2018 года. Тогда стало известно о жестоких способах воспитания подростка в деревне Бор Некрасовского районе. Оказалось, что отец избивал своего сына в течение четырех лет. Побои начались, когда ребёнку было всего 9 лет. Помимо этого, отец сажал мальчика на цепь и оставлял его в будке, которая стояла на территории участка. Также обвиняли и его 44-летнюю мать в том, что она не заступалась за ребенка.

— Мать не только не защищала мальчика, но и не ставила в известность правоохранительные органы, а также сама наносила ребёнку побои. Вследствие того, что мальчик постоянно подвергался насилию в семье, у него возникло и развилось психическое расстройство, причинившее средней тяжести вред здоровью. Женщине предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — сообщали ранее в СУ СК РФ по Ярославской области.



Сегодня женщину отпустили.



— Жительница деревни Бор Некрасовского района, сына которой, по версии следствия, отец избивал, сажал на цепь и оставлял в будке, оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Ей разъяснено право на реабилитацию, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.



В суде рассказали, что женщину подозревали по 7 эпизодам, где она могла повести себя противозаконно, однако по 5 из них она оказалась невиновна, потому что вина отца мальчика не доказана.



— По 5 эпизодам — то, что она не предотвратила и не сообщила о преступных действиях отца в отношении мальчика. Но вина отца в совершении этих действий не установлена приговором суда, дело по нему еще даже не передано в суд, поэтому невозможно установить, имели ли место данные действия отца и была ли очевидцем их мать. Один эпизод — вменялось так же то, что она не предотвратила действия отца, за которые он был осужден, но судом установлено, что женщина не была очевидцем этих событий, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

