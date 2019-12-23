В Ярославле арестовали гномов за долги их хозяина

В Ярославле владелец магазина садоводческих товаров задолжал государству около 80 тысяч рублей. Дело о неуплате налогов попало в производство судебных приставов-исполнителей. Сам брагинский бизнесмен оплачивать долг отказывался, поэтому сотрудники спецслужбы отправились к нему в торговую точку.
— Более 50 наименований керамических горшков, садовых гномов и деньги из кассы оказались под арестом, — рассказали в управлении ФССП по Ярославской области.
Если предприниматель так и не начнёт гасить долг, то гномов приставы продадут с молотка.
На днях подобным образом приставы арестовали всё оборудование у девушки-парикмахера, которая задолжала около 200 тысяч рублей.