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В Ярославле арестовали гномов за долги их хозяина

Сотрудники спецслужбы увезли их вместе с деньгами из кассы магазина

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Судебные приставы арестовали деньги из кассы и товары с прилавков

Судебные приставы арестовали деньги из кассы и товары с прилавков

В Ярославле владелец магазина садоводческих товаров задолжал государству около 80 тысяч рублей. Дело о неуплате налогов попало в производство судебных приставов-исполнителей. Сам брагинский бизнесмен оплачивать долг отказывался, поэтому сотрудники спецслужбы отправились к нему в торговую точку.

— Более 50 наименований керамических горшков, садовых гномов и деньги из кассы оказались под арестом, — рассказали в управлении ФССП по Ярославской области.

Садовых гномов отдадут под реализацию, если предприниматель не погасит долг по налогам

Садовых гномов отдадут под реализацию, если предприниматель не погасит долг по налогам

Если предприниматель так и не начнёт гасить долг, то гномов приставы продадут с молотка.

На днях подобным образом приставы арестовали всё оборудование у девушки-парикмахера, которая задолжала около 200 тысяч рублей.

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УФССПдолги
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 дек 2019 в 17:08

76.ru, вы прям фокусники - из пустого цилиндра кролика достали. Вот вроде и нет новостей, а вы раз и высосали из пальца, да еще и приукрасили. Да, какие времена, такие и новости.