В Ярославле арестовали гномов за долги их хозяина

Судебные приставы арестовали деньги из кассы и товары с прилавков

В Ярославле владелец магазина садоводческих товаров задолжал государству около 80 тысяч рублей. Дело о неуплате налогов попало в производство судебных приставов-исполнителей. Сам брагинский бизнесмен оплачивать долг отказывался, поэтому сотрудники спецслужбы отправились к нему в торговую точку.



— Более 50 наименований керамических горшков, садовых гномов и деньги из кассы оказались под арестом, — рассказали в управлении ФССП по Ярославской области.

