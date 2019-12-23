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Город Новый год 2020 в Ярославле

В Ярославле открылись ёлочные базары: адреса

Они будут работать до самого Нового года

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В Ярославле начали работать ёлочные базары

В Ярославле начали работать ёлочные базары

В Ярославле открылись ёлочные базары. В этом году, по данным мэрии города, они расположились по восьми адресам:

  • площадь Труда;
  • в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Урицкого (около дома № 50 по улице Урицкого);
  • проспект Дзержинского, напротив дома № 10;
  • Московский проспект, за остановочным комплексом «Крестобогородская» (в сторону центра);
  • Московский проспект, в районе дома № 98;
  • ул. Гагарина, в районе дома № 43;
  • проспект Машиностроителей, в районе дома № 30;
  • проспект Фрунзе, в районе остановки «Улица Академика Колмогорова».

Базары будут работать до самого Нового года. Режим их работы — с 8 часов утра до 20 часов вечера.

Напомним, в Ярославле временно закрыли каток на Советской площади.

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елочные базарыНовый год
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КОММЕНТАРИИ (5)

Артем
23 дек 2019 в 16:15

Еще на Доронинском рынке есть. Только тс-сссс )

Специалист по Глупости
23 дек 2019 в 15:38

Эту статью должны была написать Анна Ёлкина. В этом вопросе верю только ей!

гость
23 дек 2019 в 14:45

Недоработка. Где цена на елки? Что лень доехать и посмотреть?