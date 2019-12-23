В Ярославле открылись ёлочные базары: адреса

В Ярославле открылись ёлочные базары. В этом году, по данным мэрии города, они расположились по восьми адресам:

площадь Труда;

в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Урицкого (около дома № 50 по улице Урицкого);



проспект Дзержинского, напротив дома № 10;



Московский проспект, за остановочным комплексом «Крестобогородская» (в сторону центра);



Московский проспект, в районе дома № 98;



ул. Гагарина, в районе дома № 43;



проспект Машиностроителей, в районе дома № 30;



проспект Фрунзе, в районе остановки «Улица Академика Колмогорова».



Базары будут работать до самого Нового года. Режим их работы — с 8 часов утра до 20 часов вечера.

