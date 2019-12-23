В Ярославле открылись ёлочные базары: адреса

В Ярославле открылись ёлочные базары. В этом году, по данным мэрии города, они расположились по восьми адресам:
- площадь Труда;
- в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Урицкого (около дома № 50 по улице Урицкого);
- проспект Дзержинского, напротив дома № 10;
- Московский проспект, за остановочным комплексом «Крестобогородская» (в сторону центра);
- Московский проспект, в районе дома № 98;
- ул. Гагарина, в районе дома № 43;
- проспект Машиностроителей, в районе дома № 30;
- проспект Фрунзе, в районе остановки «Улица Академика Колмогорова».
Базары будут работать до самого Нового года. Режим их работы — с 8 часов утра до 20 часов вечера.
Напомним, в Ярославле временно закрыли каток на Советской площади.