Штраф за улов: рыбаков обложили новыми ограничениями

Новые ограничения на вылов рыбы в Ярославской области вступят в силу с Нового года

Новые ограничения по суточному улову рыбы для рыболовов-любителей вступят в силу с 1 января 2020 года. Теперь в день нельзя вылавливать больше 5 килограммов. Если же попадётся рыба потяжелее, то она должна быть всего одна. Исключение — пресноводный сом, так как его можно выловить только одного независимо от веса.

Если инспекторы задержат рыбака с уловом свыше норм, то ему выпишут штраф от 2 до 5 тысяч рублей. А ещё у него могут конфисковать лодку, удочки и другие снасти.



Также нарушитель обязан возместить причиненный водным биологическим ресурсам ущерб. Стерлядь, например, оценивается в 4572 рубля, угорь — в 3452 рубля, судак — в 3305 рублей, щука, карп, сазан, жерех, пелядь и сом пресноводный — в 925 рублей за единицу, лещ, язь, налим, чехонь, линь и вобла — в 500 рублей. Во время нереста суммы увеличиваются вдвое.



В случае, если причиненный ущерб превышает 100 тысяч рублей или для добычи использовались самоходные транспортные средства, взрывчатые или химические вещества, электроток и другие запрещенные орудия, возможно привлечение нарушителя к уголовной ответственности. Штраф для физического лица в таких ситуациях может достигать 500 тысяч рублей или размера его зарплаты или иного дохода за период от двух до трех лет. Закон предусматривает и запреты на применение сетей, подводную охоту в местах массового отдыха людей.

