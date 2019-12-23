На работу и зарплату ярославцы смогут пожаловаться главному следователю области

Завтра, 24 декабря, в Ярославле пройдет приём у руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Александра Соболева. Приём совместный — будет присутствовать руководитель госинспекции труда — главный государственный инспектор труда в регионе Татьяна Синицына.
— Прием будет проводиться в 14:00 по адресу: улица Республиканская, 30а (здание следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области). Предварительная запись по телефону
С какими вопросами можно прийти: обратиться можно по всем трудовым проблемам — по выплате зарплаты, по отказу в трудоустройстве или притеснениях со стороны руководства.