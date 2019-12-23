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На работу и зарплату ярославцы смогут пожаловаться главному следователю области

И главному трудовому инспектору

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Пожаловаться можно будет лично Александру Соболеву

Пожаловаться можно будет лично Александру Соболеву

Завтра, 24 декабря, в Ярославле пройдет приём у руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Александра Соболева. Приём совместный — будет присутствовать руководитель госинспекции труда — главный государственный инспектор труда в регионе Татьяна Синицына. 

— Прием будет проводиться в 14:00 по адресу: улица Республиканская, 30а (здание следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области). Предварительная запись по телефону 8 (4852) 20-11-40, — рассказали в Следственном комитете. 

С какими вопросами можно прийти: обратиться можно по всем трудовым проблемам — по выплате зарплаты, по отказу в трудоустройстве или притеснениях со стороны руководства.

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работазарплататрудовая инспекцияСледственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
23 дек 2019 в 09:56

Пожалуйся и останься вообще без работы.😂