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Новый год без снега: в Ярославле будет аномально теплая неделя

Синоптики считают, что снега к празднику мы не увидим

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Синоптики рассказали, что снеговиков в Новый год не из чего будет лепить&nbsp;

Синоптики рассказали, что снеговиков в Новый год не из чего будет лепить 

Осталось чуть больше недели до Нового года, но праздничного настроения у жителей Ярославля нет, потому что на улице нет снега. Погодные условия больше напоминают весну, нежели зиму. Синоптики тоже не обрадовали. По их прогнозам, до праздников снега в городе жители не увидят.

Температура днем в понедельник и во вторник, 23 и 24 декабря, будет держаться в районе отметки +3... +5 градусов тепла.

Со среды немного похолодает. Температура воздуха опустится до -1 градуса до воскресенья, 29 декабря, но 27 декабря, как сообщили синоптики, может совсем немного посыпать снег.

Зиму ярославцы смогут почувствовать в последние дни уходящего года, так как температура опустится до -5 градусов 30 декабря. А уже 31 декабря и 1 января можно ждать снега. Именно в эти дни, по прогнозам синоптиков, будет небольшой снег.

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погодаНовый год - 2020
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