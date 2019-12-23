Новый год без снега: в Ярославле будет аномально теплая неделя

Осталось чуть больше недели до Нового года, но праздничного настроения у жителей Ярославля нет, потому что на улице нет снега. Погодные условия больше напоминают весну, нежели зиму. Синоптики тоже не обрадовали. По их прогнозам, до праздников снега в городе жители не увидят.
Температура днем в понедельник и во вторник, 23 и 24 декабря, будет держаться в районе отметки +3... +5 градусов тепла.
Со среды немного похолодает. Температура воздуха опустится до -1 градуса до воскресенья, 29 декабря, но 27 декабря, как сообщили синоптики, может совсем немного посыпать снег.
Зиму ярославцы смогут почувствовать в последние дни уходящего года, так как температура опустится до -5 градусов 30 декабря. А уже 31 декабря и 1 января можно ждать снега. Именно в эти дни, по прогнозам синоптиков, будет небольшой снег.