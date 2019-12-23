«Город спасен!»: поисковый отряд вернул воду в Переславль-Залесский

Чтобы спасти ситуацию, администрация города обратилась за помощью к добровольцам. На место выехал координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Михаил Муленков. Он рассказал, как непросто было спасателям справиться с засоренными фильтрами.

Переславль-Залесский в Ярославской области на сутки остался без воды из-за сильного ветра. Дело в том, что приёмный фильтр в месте водозабора на Плещеевом озере засорился травой и ракушками. Сложность заключалась в том, что этот фильтр находится в километре от берега на дне озера, и погружаться туда довольно опасно и сложно. Водолазы несколько раз погружались в воду, но безрезультатно. В оба раза рабочую группу подвело оборудование, которое ломалось в самый ответственный момент.

Сначала он обратился к водолазам в поисковый отряд «Партизан» из Ярославля, но готовых выехать и погрузиться в озеро в ближайшие часы там не оказалось. Спасатели готовы были помочь, но утром. К сожалению, счет шел на часы, поэтому всё, что осталось, позвонить коллегами из другого региона. Михаил связался со старшим из водолазной группы «Доброволецъ» и нашел там поддержку. Группа желающих помочь сразу выехала из Москвы.



Несколько раз спасатели и водолазы исследовали дно, чтобы найти очистные трубы. По записям координатора поискового отряда «Лиза Алерт» видно, что дно начали сканировать в шесть утра. В 08:15 нашли оголовок трубы, а в 08:30 сняли первую крышку.



— Вторая крышка снята!!! Есть! Смогли парни! Даю отмашку на запуск насосов. На берегу никто не скрывает ликования. Город спасен! — написал Михаил Муленков в 08:50 утра.



После этого в Переславле-Залесском появилась вода, а прибывшие из Москвы добровольцы отправились домой.



Для спасателей это была необычная операция. Они спасали не пропавших людей, а возвращали воду. Для жителей города это время оказалось очень сложным. Они чувствовали себя блокадниками.

