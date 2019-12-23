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«Город спасен!»: поисковый отряд вернул воду в Переславль-Залесский

Несколько раз за сутки водолазы пытались решить проблему, но безуспешно

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Всю ночь спасатели исследовали дно и пытались вернуть воду городу

Всю ночь спасатели исследовали дно и пытались вернуть воду городу

Переславль-Залесский в Ярославской области на сутки остался без воды из-за сильного ветра. Дело в том, что приёмный фильтр в месте водозабора на Плещеевом озере засорился травой и ракушками. Сложность заключалась в том, что этот фильтр находится в километре от берега на дне озера, и погружаться туда довольно опасно и сложно. Водолазы несколько раз погружались в воду, но безрезультатно. В оба раза рабочую группу подвело оборудование, которое ломалось в самый ответственный момент.

Чтобы спасти ситуацию, администрация города обратилась за помощью к добровольцам. На место выехал координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Михаил Муленков. Он рассказал, как непросто было спасателям справиться с засоренными фильтрами.

Сначала он обратился к водолазам в поисковый отряд «Партизан» из Ярославля, но готовых выехать и погрузиться в озеро в ближайшие часы там не оказалось. Спасатели готовы были помочь, но утром. К сожалению, счет шел на часы, поэтому всё, что осталось, позвонить коллегами из другого региона. Михаил связался со старшим из водолазной группы «Доброволецъ» и нашел там поддержку. Группа желающих помочь сразу выехала из Москвы.

Несколько раз спасатели и водолазы исследовали дно, чтобы найти очистные трубы. По записям координатора поискового отряда «Лиза Алерт» видно, что дно начали сканировать в шесть утра. В 08:15 нашли оголовок трубы, а в 08:30 сняли первую крышку.

— Вторая крышка снята!!! Есть! Смогли парни! Даю отмашку на запуск насосов. На берегу никто не скрывает ликования. Город спасен! — написал Михаил Муленков в 08:50 утра.

После этого в Переславле-Залесском появилась вода, а прибывшие из Москвы добровольцы отправились домой.

Для спасателей это была необычная операция. Они спасали не пропавших людей, а возвращали воду. Для жителей города это время оказалось очень сложным. Они чувствовали себя блокадниками.

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водастихияПереславль-Залесский
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КОММЕНТАРИИ (13)

цитата
23 дек 2019 в 09:39

Лес сильно сокращался,потому что деревья голосовали не за ветер,а за топор,так как ручка у него деревянная,его принимали за своего...

Гость
23 дек 2019 в 09:25

Вот к чему приводит отсутствие планового обслуживания водозаборного устройства (РЗУ, оголовков и т.д.) или формальное (на бумаге) обслуживание по мнимому конкурсу приближенными фирмами.
Ветер и погодные условия здесь ни при чем.
А долго не могли найти и очистить, потому что надо приглашать профессиональные водолазные организации, а не спасателей и добровольцев-любителей.
Кто ходит лечить зубы к другим врачам, не дантистам? Здесь тот же случай.
Водозаборы по законодательству требует постоянного ежегодного обслуживания, лучше два раза в год. Многие это игнорируют и пытаются экономить деньги, только боков все может выйти.

Переславна
23 дек 2019 в 09:50

Переславль был двое суток без горячего и холодного водоснабжения. Часами на улице стояли в очереди за питьевой водой. Но мы выстояли эту блокаду!