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Вопрос о застройке высотками Заволжского района решили отложить

Но к нему в Ярославле ещё вернутся

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К обсуждению стройки вернутся в 2020-м

К обсуждению стройки вернутся в 2020-м

Вопрос о пристройке к Заволжскому району Ярославля гигантского микрорайона на 24 тысячи человек приостановили. Речь идёт о пустыре за гипермаркетом — посёлке Красный бор, где собрались возвести 41 многоэтажку. Местные жители подписывали петицию против строительства и выходили на пикеты, опасаясь, что это грозит социальным коллапсом, переполнением всех местных больниц, садов и школ. Публичные слушания по этому проекту прошли со скандалом

Жители заявили о своём возмущении проектом так громко, что обратить внимание на них пришлось даже губернатору. Дмитрий Миронов согласился, что увеличивать этажность району не нужно. 

В итоге на последнем заседании градостроительной комиссии Ярославского района, где вносят изменения в Правила землепользования и застройки, этот вопрос отложили. 

— Проект новых Правил — это результат тщательной работы представителей общественности, областных и местных депутатов, экспертов. Проект — это действительно качественный документ, который позволит нам эффективно осуществлять свои полномочия в сфере градостроительства, обеспечивая баланс комфорта проживания и инвестиционного потенциала нашего района.Так как предложения по внесению изменений поступают до сих пор, глава Ярославского района Николай Золотников сегодня обратился к районным депутатам с предложением о продлении сроков утверждения Правил и возвращении к утверждению Правил в мае 2020 года, — ответили в администрации района. 

Однако это не значит, что будут проходить новые публичные слушания по застройке.

— В случае, если поступят предложения с изменениями, затрагивающие интересы широкого круга лиц, мы рассматриваем возможность проведения дополнительных публичных слушаний, — уточнили в районной администрации. 

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жилая застройкавысотки
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КОММЕНТАРИИ (2)

бардак в ярославле
20 дек 2019 в 18:54

брехня..с. стройка детсадика идёт во всю..лапшу на уши вешают.

Гость
20 дек 2019 в 18:02

Кто хочет жить в муравейниках однотипной застройки и стоять в пробках пожалуйста покупайте заволгой квартиры ))

Гость
20 дек 2019 в 17:08

У нас что жилья мало строится? из ярославля все уезжают, кому строят это жилье?