Вопрос о застройке высотками Заволжского района решили отложить

Жители заявили о своём возмущении проектом так громко, что обратить внимание на них пришлось даже губернатору. Дмитрий Миронов согласился , что увеличивать этажность району не нужно.

Вопрос о пристройке к Заволжскому району Ярославля гигантского микрорайона на 24 тысячи человек приостановили. Речь идёт о пустыре за гипермаркетом — посёлке Красный бор, где собрались возвести 41 многоэтажку. Местные жители подписывали петицию против строительства и выходили на пикеты, опасаясь, что это грозит социальным коллапсом, переполнением всех местных больниц, садов и школ. Публичные слушания по этому проекту прошли со скандалом .

В итоге на последнем заседании градостроительной комиссии Ярославского района, где вносят изменения в Правила землепользования и застройки, этот вопрос отложили.

— Проект новых Правил — это результат тщательной работы представителей общественности, областных и местных депутатов, экспертов. Проект — это действительно качественный документ, который позволит нам эффективно осуществлять свои полномочия в сфере градостроительства, обеспечивая баланс комфорта проживания и инвестиционного потенциала нашего района.Так как предложения по внесению изменений поступают до сих пор, глава Ярославского района Николай Золотников сегодня обратился к районным депутатам с предложением о продлении сроков утверждения Правил и возвращении к утверждению Правил в мае 2020 года, — ответили в администрации района.

Однако это не значит, что будут проходить новые публичные слушания по застройке.

— В случае, если поступят предложения с изменениями, затрагивающие интересы широкого круга лиц, мы рассматриваем возможность проведения дополнительных публичных слушаний, — уточнили в районной администрации.

