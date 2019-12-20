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«Мы тут посмеялись, но ничего не поменялось»: топ комментариев недели от читателей 76.RU

Мнение ярославцев на события

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Комментарии ярославцев бывают ярче самих новостей&nbsp;&nbsp;

Комментарии ярославцев бывают ярче самих новостей  

У жителей Ярославля есть своё мнение, и они его высказывают. Комментарии читателей 76.RU порой настолько остры, метки и точны, что мы зачитываемся всей редакцией. 

Собрали самые яркие и остроумные, на наш взгляд, комментарии недели. 

Так отреагировал Евгений Гришин на новость о том, что коммунальщики пытались увезти тающий снег. Но снег не давался и вытекал из машины.

Когда речь идёт о планах на бюджет Ярославля, то всегда остаются вопросы. Кстати, каким будет бюджет-2020, можно посмотреть тут.

А это и правда удивительно, когда в городе можно проехать по ровной дороге. Составили список улиц, где до 25 декабря залатают ямы

Это было бы смешно, если бы не было правдой. В Переславле-Залесском депутат городской думы убил и поджог водителя.

В Ярославле сдуло ветром новогоднюю мышь. Но кого этим сегодня удивишь? 

Мэр предложил штрафовать ярославцев за уборку города. Разработал систему штрафов для автомобилистов, а также бизнесменов — владельцев зданий, ларьков, арендаторов помещений кафе, магазинов и так далее. 

Рассуждаем о пилотном проекте: хотят ввести два новых обязательных ЕГЭ для школьников. 

Власти собрались научить школьников питаться правильно. Прививать любовь к нужным блюдам решили после опроса населения, который показал острую проблему в сфере школьного питания. Но у родителей уже есть ответ на эту проблему. 

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Городские новости
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КОММЕНТАРИИ (2)

Петросян Иваныч
20 дек 2019 в 15:33

Рафинированные шуточки и ни одной острой. Мда уж!

Шалопут Ин
20 дек 2019 в 15:31

Чёт не смешно.