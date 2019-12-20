«Мы тут посмеялись, но ничего не поменялось»: топ комментариев недели от читателей 76.RU

Комментарии ярославцев бывают ярче самих новостей Фото: Елена Вахрушева

У жителей Ярославля есть своё мнение, и они его высказывают. Комментарии читателей 76.RU порой настолько остры, метки и точны, что мы зачитываемся всей редакцией.



Собрали самые яркие и остроумные, на наш взгляд, комментарии недели.

Так отреагировал Евгений Гришин на новость о том, что коммунальщики пытались увезти тающий снег. Но снег не давался и вытекал из машины.

Когда речь идёт о планах на бюджет Ярославля, то всегда остаются вопросы. Кстати, каким будет бюджет-2020, можно посмотреть тут.

А это и правда удивительно, когда в городе можно проехать по ровной дороге. Составили список улиц, где до 25 декабря залатают ямы.

Это было бы смешно, если бы не было правдой. В Переславле-Залесском депутат городской думы убил и поджог водителя.

В Ярославле сдуло ветром новогоднюю мышь. Но кого этим сегодня удивишь?

Мэр предложил штрафовать ярославцев за уборку города. Разработал систему штрафов для автомобилистов, а также бизнесменов — владельцев зданий, ларьков, арендаторов помещений кафе, магазинов и так далее.

Рассуждаем о пилотном проекте: хотят ввести два новых обязательных ЕГЭ для школьников.