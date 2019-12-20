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Переславль-Залесский остался без холодной и горячей воды из-за стихии

Стало известно, когда коммунальщики планируют устранить крупную аварию в Ярославской области

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Воды нет ни в жилых домах, ни в объектах соцсферы, ни на предприятиях

Воды нет ни в жилых домах, ни в объектах соцсферы, ни на предприятиях

В Ярославской области из-за шторма крупный город в Ярославской области почти весь остался без холодной и горячей воды. Дело в том, что из-за непогоды в Переславле-Залесском засорился приёмный фильтр в месте водозабора на Плещеевом озере.

— Для проведения работ по очистке фильтра возникла необходимость остановки насосной станции первого подъёма, — объяснили в администрации городского округа Переславля-Залесского. — В результате чего ограничена подача водоснабжения на территории всего города.

Власти говорят, что восстановить подачу воды коммунальщики постараются к шести часам вечера. Сейчас воду в везут в детские сады и школы. Подвезут воду чуть позже и к многоквартирным домам. Заявки на подвоз воды можно оставлять в ЕДДС по номеру: (48535) 3-55-11.

— Желаю жителям города терпения, — посочувствовал землякам депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Евгений Работников.

Пострадали от шторма и другие города Ярославской области. О последствиях стихии мы рассказывали в режиме онлайн.

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ЖКХстихияпогода
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КОММЕНТАРИИ (9)

Руки из таза
20 дек 2019 в 13:27

"Сейчас воду В ВЕЗУТ в детские сады и школы."
Грибовское В ПЕРЕД набирает обороты и ушло в народ

гость
20 дек 2019 в 12:48

И что в Борисоглебском электричества не было сутки, пережили.

Инженер 41 категории
20 дек 2019 в 12:39

Как засорение фильтра связано с непогодой? Не понимаю.