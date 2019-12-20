Переславль-Залесский остался без холодной и горячей воды из-за стихии

В Ярославской области из-за шторма крупный город в Ярославской области почти весь остался без холодной и горячей воды. Дело в том, что из-за непогоды в Переславле-Залесском засорился приёмный фильтр в месте водозабора на Плещеевом озере.
— Для проведения работ по очистке фильтра возникла необходимость остановки насосной станции первого подъёма, — объяснили в администрации городского округа Переславля-Залесского. — В результате чего ограничена подача водоснабжения на территории всего города.
Власти говорят, что восстановить подачу воды коммунальщики постараются к шести часам вечера. Сейчас воду в везут в детские сады и школы. Подвезут воду чуть позже и к многоквартирным домам. Заявки на подвоз воды можно оставлять в ЕДДС по номеру:
— Желаю жителям города терпения, — посочувствовал землякам депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Евгений Работников.
Пострадали от шторма и другие города Ярославской области. О последствиях стихии мы рассказывали в режиме онлайн.
Погода скоро изменится. Синоптики рассказали, к чему готовиться.