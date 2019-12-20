Переславль-Залесский остался без холодной и горячей воды из-за стихии

Воды нет ни в жилых домах, ни в объектах соцсферы, ни на предприятиях

В Ярославской области из-за шторма крупный город в Ярославской области почти весь остался без холодной и горячей воды. Дело в том, что из-за непогоды в Переславле-Залесском засорился приёмный фильтр в месте водозабора на Плещеевом озере.



— Для проведения работ по очистке фильтра возникла необходимость остановки насосной станции первого подъёма, — объяснили в администрации городского округа Переславля-Залесского. — В результате чего ограничена подача водоснабжения на территории всего города.

