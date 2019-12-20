В Ярославской области изменят условия получения детских выплат

В Ярославской области изменят условия получения выплат при рождении детей. Теперь деньги при появлении на свет первого, третьего и последующих детей смогут получать только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
- Если сейчас мы выплачиваем пособие по первому ребенку семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов и до достижения ребенком возраста 1,5 лет, то с 1 января 2020 года будем платить семьям, имеющим доход ниже двух прожиточных минимумов до достижения ребенком трех лет, - пояснил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрий Аминов.
Аналогичные изменения внесены в условия выплат на третьих и последующих детей. Сейчас в семьях при рождении третьего и последующего детей выплаты назначаются в случае, если среднедушевой доход семьи ниже среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области. А с 1 января 2020 года получать выплату смогут семьи со среднедушевым доходом не выше двух прожиточных минимумов.
Сейчас выплата семьям, где родился третий и последующий ребенок в Ярославской области составляет 10235 рублей, в 2020 году ее размер увеличится до 10682 рублей. Претендовать на выплату в 2020 году смогут семьи со среднедушевым доходом менее 23262 рублей.
Изменения связаны с корректировкой федерального законодательства. Дело в том, что деньги на такие выплаты идут не только из областного, но и из федерального бюджета. В этом году федеральная субсидия составила 612 миллионов рублей, областная - 220 миллионов рублей. Однако с нового года федерация будет предоставлять финансовую поддержку только тем регионам, которые установят планку нуждаемости на едином для всей страны уровне двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
По расчетам ярославского правительства, из 7658 многодетных семей, которые сейчас получают выплаты, среднедушевой доход выше двукратной величины прожиточного минимума имеют 176. Но их грядущие изменения не затронут - новые условия предоставления выплат коснутся только семьей, где дети родились с 1 января 2020 года.