В Ярославской области изменят условия получения детских выплат

- Если сейчас мы выплачиваем пособие по первому ребенку семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов и до достижения ребенком возраста 1,5 лет, то с 1 января 2020 года будем платить семьям, имеющим доход ниже двух прожиточных минимумов до достижения ребенком трех лет, - пояснил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрий Аминов.

В Ярославской области изменят условия получения выплат при рождении детей. Теперь деньги при появлении на свет первого, третьего и последующих детей смогут получать только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Аналогичные изменения внесены в условия выплат на третьих и последующих детей. Сейчас в семьях при рождении третьего и последующего детей выплаты назначаются в случае, если среднедушевой доход семьи ниже среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области. А с 1 января 2020 года получать выплату смогут семьи со среднедушевым доходом не выше двух прожиточных минимумов.

Сейчас выплата семьям, где родился третий и последующий ребенок в Ярославской области составляет 10235 рублей, в 2020 году ее размер увеличится до 10682 рублей. Претендовать на выплату в 2020 году смогут семьи со среднедушевым доходом менее 23262 рублей.



Изменения связаны с корректировкой федерального законодательства. Дело в том, что деньги на такие выплаты идут не только из областного, но и из федерального бюджета. В этом году федеральная субсидия составила 612 миллионов рублей, областная - 220 миллионов рублей. Однако с нового года федерация будет предоставлять финансовую поддержку только тем регионам, которые установят планку нуждаемости на едином для всей страны уровне двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.