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Ты не пройдёшь: читатели 76.RU начали собирать народный альбом непролазных мест города

Спецпроект Михаила Контуева об ужасах городской среды. Часть 1

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Каждый день тысячам ярославцев приходится преодолевать препятствия на своём пути

Каждый день тысячам ярославцев приходится преодолевать препятствия на своём пути

Чиновники в российских городах каждый день трудятся не покладая рук, чтобы наша жизнь с каждым днём становилась лучше. В последнее время городской среде власти уделяют много внимания — сайт мэрии Ярославля пестрит новостями про отремонтированные дороги и тротуары, установленные пандусы и тактильную плитку, появление современной разметки и новых светофоров, создание переходов и так далее.

Редактор спецпроектов 76.RU Михаил Контуев ждёт ваших снимков

Мы решили помочь нашим чиновникам и показать, на что ещё стоит обратить внимание. Ведь мы не меньше, чем они, хотим, чтобы город стал удобным для всех. А для этого за помощью мы обратились к подписчикам группы 76.RU во «ВКонтакте». Попросили прислать снимки мест, которыми стоит заняться как можно скорее. Публикуем первую часть.

Наталья Расторгуева:

— Двор после обновления по программе «Решаем Вместе» на улице Бабича.

Сергей Канатьев:

— В микрорайоне «Яблоневый посад» в Брагино после строительства детского сада и прилегающей парковки не соединили между собой тротуары.

Фёдор Левченко:

— Этот пешеходный переход на пересечении улицы Бабича и Ленинградского проспекта уже пару лет мне не даёт покоя.

Марина Малкова:

— Проезд от Ленинградского к 90-й школе: ямы, вода, нет освещения. Вечером от магазина или от остановки к дому не подойдешь.

Дмитрий Кузнецов:

— Есть ещё загадочная остановка «Школа» на Суздальском шоссе, у которой есть ноги. Установили её в ноябре, не простояла и трёх недель — сбежала в неизвестном направлении.

Если на вашем пути постоянно попадаются места, которые сложно преодолевать, и хочется спросить у чиновников «Ну как так-то?», то немедленно фотографируйте это и присылайте нам с указанием адреса этого места и своим комментарием. Ждём ваших сообщений в личке во «ВКонтакте», по электронной почте 76@rugion.ru, а также в Telegram, WhatsApp или Viber по номеру +7 905 133-55-11. Кстати, присылать фото можно не только из Ярославля, но и из других городов области.

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городская средаурбанистика
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КОММЕНТАРИИ (1)

2204
20 дек 2019 в 20:20

замечательно придумали, после дождя на любом пешеходном переходе не переходить а переплывать надо, фото можно не присылать, все переходы не сфотографируешь.