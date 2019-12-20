Ты не пройдёшь: читатели 76.RU начали собирать народный альбом непролазных мест города

Чиновники в российских городах каждый день трудятся не покладая рук, чтобы наша жизнь с каждым днём становилась лучше. В последнее время городской среде власти уделяют много внимания — сайт мэрии Ярославля пестрит новостями про отремонтированные дороги и тротуары, установленные пандусы и тактильную плитку, появление современной разметки и новых светофоров, создание переходов и так далее.

Мы решили помочь нашим чиновникам и показать, на что ещё стоит обратить внимание. Ведь мы не меньше, чем они, хотим, чтобы город стал удобным для всех. А для этого за помощью мы обратились к подписчикам группы 76.RU во «ВКонтакте». Попросили прислать снимки мест , которыми стоит заняться как можно скорее. Публикуем первую часть.

— В микрорайоне «Яблоневый посад» в Брагино после строительства детского сада и прилегающей парковки не соединили между собой тротуары.

— Этот пешеходный переход на пересечении улицы Бабича и Ленинградского проспекта уже пару лет мне не даёт покоя.

— Проезд от Ленинградского к 90-й школе: ямы, вода, нет освещения. Вечером от магазина или от остановки к дому не подойдешь.

— Есть ещё загадочная остановка «Школа» на Суздальском шоссе, у которой есть ноги. Установили её в ноябре, не простояла и трёх недель — сбежала в неизвестном направлении.

