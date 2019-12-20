Вход только для своих: в Ярославле парикмахер лишилась всего после визита клиентки

В Ярославле у женщины, которая работала парикмахером, отобрали всё оборудование, и, чтобы вернуть его, ей нужно заплатить 200 тысяч рублей.



Парикмахер принимала своих клиентов в собственном кабинете. Прием вела строго по телефонной записи, открывая дверь в салон строго по назначенному времени, но однажды к ней пришел не просто клиент, а судебный пристав.



Сотрудники долго искали женщину.

— Она оформила несколько кредитов на 200 тысяч рублей, а выплачивать их не стала, — рассказали в службе судебных приставов.