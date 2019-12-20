20 декабря пятница
СЕЙЧАС -1°С
usd 62.53
eur 69.59
СЕЙЧАС -1°С
usd 62.53
eur 69.59

Все новости

Все новости
Город

Вход только для своих: в Ярославле парикмахер лишилась всего после визита клиентки

Мастеру придется отдать 200 тысяч рублей, чтобы вернуть свое оборудование

716
1 Обсудить

Поделиться

У женщины забрали всё оборудование для работы

У женщины забрали всё оборудование для работы

В Ярославле у женщины, которая работала парикмахером, отобрали всё оборудование, и, чтобы вернуть его, ей нужно заплатить 200 тысяч рублей.

Парикмахер принимала своих клиентов в собственном кабинете. Прием вела строго по телефонной записи, открывая дверь в салон строго по назначенному времени, но однажды к ней пришел не просто клиент, а судебный пристав.

Сотрудники долго искали женщину. 

— Она оформила несколько кредитов на 200 тысяч рублей, а выплачивать их не стала, — рассказали в службе судебных приставов.

Приставы приезжали по адресу, который был указан в документах, но должницы там никогда не было, пытались списать деньги со счетов, но на счетах было пусто.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда сотрудники службы узнали о том, что женщина работает парикмахером. Чтобы встретиться с ней, пришлось действовать хитро. Судебный пристав записалась на окраску волос, чтобы ей открыли. Должнице разъяснили истинную цель визита, после чего судебные приставы арестовали оборудование. В акте описи и ареста оказались профессиональные ножницы, фен и машинки для стрижки волос. 

— Если гражданка не погасит задолженность, то имущество реализуют в счет погашения долга, — сообщили в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

судебне приставыдолг
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

20 дек 2019 в 07:39

С авдаляна получили 200 млн долга?