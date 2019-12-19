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Разделим его по кусочкам: смотрим, каким приняли бюджет Ярославля — 2020

Утвердили главный финансовый документ города

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Бюджет Ярославля на 2020 год больше 20 миллиардов рублей (это вместе со всеми субсидиями)

Бюджет Ярославля на 2020 год больше 20 миллиардов рублей (это вместе со всеми субсидиями)

Теперь официально: утвердили бюджет Ярославля на 2020 год. Это главный финансовый документ города, без которого невозможны ни уборка, ни ремонт дорог, ни строительство школ и детских садов по федеральным программам. Без бюджета невозможна работа городской власти. 

Но и тот бюджет, который удалось составить депутатам муниципалитета и мэрии, богатым не назовёшь, несмотря на цифры: 20,305 миллиарда рублей доходов и расходов. Из них собственные доходы города — это только 7,392 миллиарда рублей, остальное — субсидии из бюджетов других уровней. 

На что утвердили расходы этого бюджета:

  • 109,5 миллиона рублей — в резервный фонд мэрии Ярославля (из него получают выплаты пострадавшие в ЧП и трагедиях);
  • 1,156 миллиарда рублей — в дорожный фонд города (в два раза больше, чем в этом году);
  • 630 миллионов рублей — расходы на обслуживание муниципального долга;
  • 1,149 миллиарда рублей — на работу мэра, мэрии, судов, организацию выборов и референдумов, налаживание международных связей и другие общегосударственные вопросы;
  • 365 миллионов рублей — на транспорт;
  • 358 миллионов рублей — на жилищное хозяйство;
  • 370,2 миллиона рублей — на благоустройство;
  • 9,5 миллиарда рублей — на образование;
  • 612,2 миллиона рублей — на сферу культуры;
  • 4,492 миллиарда рублей — на социальную сферу (социальное обслуживание и обеспечение, охрана семьи и детства, муниципальные пенсии);
  • 748,1 миллиона рублей — на физкультуру и спорт.


«Бюджет созидания» 

Много это или мало — 20 миллиардов? В богатом городе доходы бюджета выливаются в благоустройство. А как у нас? 

— На мой взгляд, бюджет у нас рабочий. Во-первых, мы будем каждый квартал изыскивать дополнительные источники доходов. Так, в 2019 году мы пять раз добавляли доходы и пересматривали расходы. Уверен, что будет возможность роста доходов. Это всё-таки бюджет, направленный на социальную сферу, так как больше 70% расходов направлены на образование, социальную сферу, физкультуру и спорт, — считает председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Это бюджет, направленный на созидание с одновременным сохранением вектора развития: будет ремонт дворов, будут благоустраиваться дворы (около 100 миллионов рублей на это заложено). 

Также в следующем году собираются обновить два сквера по губернаторской программе «Решаем вместе!»: на проспекте Машиностроителей (проект) и сквер Дружбы в центре Ярославля. По этой программе большая часть денег поступает из областного бюджета, а за подрядчиками приходится следить вдвое внимательнее. Так, в этом году сорвали сроки по ремонту парка 30-летия Победы в Брагино, где пришлось перекладывать асфальт трижды

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КОММЕНТАРИИ (2)

19 дек 2019 в 17:57

Интересно, а обслуживание власти, имею ввиду оклады депутатов, помощников депутатов, помощников помощников депутатов и т.д. Это общегосударственные вопросы или Социальная политика ?

Гость
19 дек 2019 в 17:54

Ну как всегда: "туда дуй а от туда...!".