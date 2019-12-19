Разделим его по кусочкам: смотрим, каким приняли бюджет Ярославля — 2020

Бюджет Ярославля на 2020 год больше 20 миллиардов рублей (это вместе со всеми субсидиями) Фото: Александра Савельева

Теперь официально: утвердили бюджет Ярославля на 2020 год. Это главный финансовый документ города, без которого невозможны ни уборка, ни ремонт дорог, ни строительство школ и детских садов по федеральным программам. Без бюджета невозможна работа городской власти.

Но и тот бюджет, который удалось составить депутатам муниципалитета и мэрии, богатым не назовёшь, несмотря на цифры: 20,305 миллиарда рублей доходов и расходов. Из них собственные доходы города — это только 7,392 миллиарда рублей, остальное — субсидии из бюджетов других уровней.

На что утвердили расходы этого бюджета: 109,5 миллиона рублей — в резервный фонд мэрии Ярославля (из него получают выплаты пострадавшие в ЧП и трагедиях);

1,156 миллиарда рублей — в дорожный фонд города (в два раза больше, чем в этом году);

630 миллионов рублей — расходы на обслуживание муниципального долга;

1,149 миллиарда рублей — на работу мэра, мэрии, судов, организацию выборов и референдумов, налаживание международных связей и другие общегосударственные вопросы;

365 миллионов рублей — на транспорт;

358 миллионов рублей — на жилищное хозяйство;

370,2 миллиона рублей — на благоустройство;

9,5 миллиарда рублей — на образование;

612,2 миллиона рублей — на сферу культуры;

4,492 миллиарда рублей — на социальную сферу (социальное обслуживание и обеспечение, охрана семьи и детства, муниципальные пенсии);

748,1 миллиона рублей — на физкультуру и спорт.

Фото: инфографика Полины Авдошиной



«Бюджет созидания» Много это или мало — 20 миллиардов? В богатом городе доходы бюджета выливаются в благоустройство. А как у нас? — На мой взгляд, бюджет у нас рабочий. Во-первых, мы будем каждый квартал изыскивать дополнительные источники доходов. Так, в 2019 году мы пять раз добавляли доходы и пересматривали расходы. Уверен, что будет возможность роста доходов. Это всё-таки бюджет, направленный на социальную сферу, так как больше 70% расходов направлены на образование, социальную сферу, физкультуру и спорт, — считает председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Это бюджет, направленный на созидание с одновременным сохранением вектора развития: будет ремонт дворов, будут благоустраиваться дворы (около 100 миллионов рублей на это заложено).