Разделим его по кусочкам: смотрим, каким приняли бюджет Ярославля — 2020

Теперь официально: утвердили бюджет Ярославля на 2020 год. Это главный финансовый документ города, без которого невозможны ни уборка, ни ремонт дорог, ни строительство школ и детских садов по федеральным программам. Без бюджета невозможна работа городской власти.
Но и тот бюджет, который удалось составить депутатам муниципалитета и мэрии, богатым не назовёшь, несмотря на цифры: 20,305 миллиарда рублей доходов и расходов. Из них собственные доходы города — это только 7,392 миллиарда рублей, остальное — субсидии из бюджетов других уровней.
На что утвердили расходы этого бюджета:
- 109,5 миллиона рублей — в резервный фонд мэрии Ярославля (из него получают выплаты пострадавшие в ЧП и трагедиях);
- 1,156 миллиарда рублей — в дорожный фонд города (в два раза больше, чем в этом году);
- 630 миллионов рублей — расходы на обслуживание муниципального долга;
- 1,149 миллиарда рублей — на работу мэра, мэрии, судов, организацию выборов и референдумов, налаживание международных связей и другие общегосударственные вопросы;
- 365 миллионов рублей — на транспорт;
- 358 миллионов рублей — на жилищное хозяйство;
- 370,2 миллиона рублей — на благоустройство;
- 9,5 миллиарда рублей — на образование;
- 612,2 миллиона рублей — на сферу культуры;
- 4,492 миллиарда рублей — на социальную сферу (социальное обслуживание и обеспечение, охрана семьи и детства, муниципальные пенсии);
- 748,1 миллиона рублей — на физкультуру и спорт.
«Бюджет созидания»
Много это или мало — 20 миллиардов? В богатом городе доходы бюджета выливаются в благоустройство. А как у нас?
— На мой взгляд, бюджет у нас рабочий. Во-первых, мы будем каждый квартал изыскивать дополнительные источники доходов. Так, в 2019 году мы пять раз добавляли доходы и пересматривали расходы. Уверен, что будет возможность роста доходов. Это всё-таки бюджет, направленный на социальную сферу, так как больше 70% расходов направлены на образование, социальную сферу, физкультуру и спорт, — считает председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Это бюджет, направленный на созидание с одновременным сохранением вектора развития: будет ремонт дворов, будут благоустраиваться дворы (около 100 миллионов рублей на это заложено).
Также в следующем году собираются обновить два сквера по губернаторской программе «Решаем вместе!»: на проспекте Машиностроителей (проект) и сквер Дружбы в центре Ярославля. По этой программе большая часть денег поступает из областного бюджета, а за подрядчиками приходится следить вдвое внимательнее. Так, в этом году сорвали сроки по ремонту парка 30-летия Победы в Брагино, где пришлось перекладывать асфальт трижды.