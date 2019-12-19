Мэр предложил штрафовать ярославцев за неубранный город

Мэр Ярославля предложил обложить ярославцев новыми штрафами. Они коснутся автомобилистов, которые будут мешать зимней уборке города, а также владельцев ларьков и других помещений, вокруг которых собственники должны убираться сами.
В прошлом году Владимир Волков не раз заявлял о том, что убрать город одной организацией невозможно. По мнению мэра, собственники зданий и помещений должны сами вычищать метр, два, три у входа в магазин или кафе, счищать с балконов и крыш снег и лёд.
— Сейчас у нас нет механизмов и рычагов воздействия на собственников. Метр, два, три — надо определить эту зону уборки для собственника и зарегламентировать. Без этого убрать город одной организацией невозможно. И задачи такой нет, потому что город делится на много частей, кусочков, территорий. У нас даже большая часть города принадлежит не муниципалитету, мэрии. А управляющим компаниям, собственникам, есть промышленные территории, — говорил о своих планах Владимир Волков.
19 декабря на заседании комитета в областной думе уже обсуждали поправки в закон об административных правонарушениях, предложенные мэром.
Какими штрафами обложат собственников ларьков и зданий за грязные прилегающие территории:
- предупреждение либо штраф от 500 рублей до 2000 рублей для физических лиц;
- штраф от 2000 до
10 000рублей для должностных лиц;
- штраф от
10 000до 50 000рублей для юридических лиц.
Таким образом, за обледенелое крыльцо магазина собственник может заплатить до 50 тысяч рублей.
Штрафы автомобилистам
Мэр Ярославля предложил также штрафовать автомобилистов, умышленно мешающих уборке города. Поправка к закону звучит так:
— Умышленное создание препятствий для проведения ручной или механизированной уборки снега, наледи с проезжей части дорог в результате размещения имущества во время проведения таких работ.
За это владелец автомобиля может получить:
- предупреждение или штраф от 500 до 2000 рублей для физических лиц;
- штраф от 2000 до
10 000рублей для должностных лиц;
- штраф от
10 000до 50 000рублей для юридических лиц.
Комитет по депутатской деятельности и правопорядку областной думы принял поправки в первом чтении, несмотря на возмущения бизнес-сообщества — именно по предпринимателям сильнее всего ударят штрафы.
— Риски при принятии этого закона для людей и предпринимателей очень высоки. Штрафные санкции очень большие. Закон очень сырой, и принимать его в таком виде будет большой ошибкой. От принятия закона выиграет только мэрия Ярославля. А пострадает много людей, попавших под штрафные санкции, — высказался заместитель председателя комитета, депутат Сергей Хабибулин.
Однако от неубранных зданий страдают люди. Прошлой зимой глыбы льда с дома по улице Большой Октябрьской упали на проходившую мимо женщину, пробив ей спину, сломав позвоночник. Марина Тетерюкова просто шла на работу, а теперь не может ходить и жить, как раньше. Собственника здания и ответственного за его очистку от снега искали очень долго, из-за чего уголовное дело сильно затянулось.