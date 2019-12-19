Мэр предложил штрафовать ярославцев за неубранный город

Мэр Ярославля предложил обложить ярославцев новыми штрафами. Они коснутся автомобилистов, которые будут мешать зимней уборке города, а также владельцев ларьков и других помещений, вокруг которых собственники должны убираться сами.

В прошлом году Владимир Волков не раз заявлял о том, что убрать город одной организацией невозможно. По мнению мэра, собственники зданий и помещений должны сами вычищать метр, два, три у входа в магазин или кафе, счищать с балконов и крыш снег и лёд.

— Сейчас у нас нет механизмов и рычагов воздействия на собственников. Метр, два, три — надо определить эту зону уборки для собственника и зарегламентировать. Без этого убрать город одной организацией невозможно. И задачи такой нет, потому что город делится на много частей, кусочков, территорий. У нас даже большая часть города принадлежит не муниципалитету, мэрии. А управляющим компаниям, собственникам, есть промышленные территории, — говорил о своих планах Владимир Волков.

