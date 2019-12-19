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Город Новый год 2020 в Ярославле

В Ярославле ветром унесло новогоднюю мышь

Впрочем, горожане говорят, что она была не особо красивой

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Светящаяся инсталляция приуныла

Светящаяся инсталляция приуныла

Инсталляция предновогоднего настроения многих ярославцев выглядит примерно так же, как эти упавшие мыши. Конструкцию с мышами с огромными ушами и красными глазами унесло ветром с площади Юности. Спасатели управления МЧС предупреждали ярославцев, что сегодня на город обрушится ураганный ветер, светящаяся конструкция не выдержала даже первых порывов начинающегося буйства стихии. 

— Конструкции переданы во временное безвозмездное пользование. Агенство по рекламе помогало с установкой. Сейчас ведутся работы по возвращению инсталляции на место, — ответили в агентстве по рекламе мэрии Ярославля. 

Праздник к нам пока не приходит&nbsp;

Праздник к нам пока не приходит 

Как уточнили в городской администрации, эта инсталляция мышей с сыром — инициатива инвесторов. За частные деньги также установили восемь звёзд в Демидовском сквере и кота с мышью на площади Мира. 

Кстати, мы уже публиковали расписание новогодних гуляний в Ярославле. 

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украшение городаНовый год
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КОММЕНТАРИИ (8)

Сергей
19 дек 2019 в 10:58

красивые мыши,лишь бы хаять всё вам не так,так валите где так😜😜😜

Гость
19 дек 2019 в 10:23

Нормальные мыши, смешные. Это народ у нас такой- лишь бы все обхаять

Гость
19 дек 2019 в 12:11

Это знак, что-то случится в год мыши