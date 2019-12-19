В Ярославле ветром унесло новогоднюю мышь

Инсталляция предновогоднего настроения многих ярославцев выглядит примерно так же, как эти упавшие мыши. Конструкцию с мышами с огромными ушами и красными глазами унесло ветром с площади Юности. Спасатели управления МЧС предупреждали ярославцев, что сегодня на город обрушится ураганный ветер, светящаяся конструкция не выдержала даже первых порывов начинающегося буйства стихии.

— Конструкции переданы во временное безвозмездное пользование. Агенство по рекламе помогало с установкой. Сейчас ведутся работы по возвращению инсталляции на место, — ответили в агентстве по рекламе мэрии Ярославля.